Αυτοί είναι οι χειρότεροι του 2020 και μπήκαν υποψήφιοι στα Χρυσά Βατόμουρα

Εκτός των Χρυσών Σφαιρών και των Όσκαρ κάθε χρόνο έχουμε και τα βραβεία για τους χειρότερους στην κινηματογραφική βιομηχανία και την «αποστολή» αυτή που «πονοκεφαλιάζει» τους σταρ αναλαμβάνουν τα Golden Raspberry Awards ή Razzies, τα Χρυσά Βατόμουρα που αισίως έφτασαν στην 41η τους χρονιά που θα απονεμηθούν. Οι χειρότεροι λοιπόν για το 2020 που ήταν κι ένα δύσκολο έτος λόγω της πανδημίας με τις κινηματογραφικές αίθουσες το μεγαλύτερο διάστημα κλειστές, ανακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες στις 11 Μαρτίου, λίγο πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ ενώ οι νικητές θα γνωστοποιηθούν στις 24 Απριλίου 2021, παραμονή της απονομής των Όσκαρ.

Φέτος τα πρωτεία όσον αφορά στις περισσότερες υποψηφιότητες έχουν οι ταινίες «365 Μέρες» των Barbara Białowąs, Tomasz Mandes που ωστόσο έκανε γνωστό τον γοητευτικό Ιταλό ηθοποιό Μικέλε Μορόνε και το «Dolittle» του Stephen Gaghan που πήραν από συνολικά 6 υποψηφιότητες η καθεμία. Και φέτος δεν λείπουν τα μεγάλα ονόματα από τα Razzies, όπως η τραγουδίστρια Sia (διεκδικεί το Χρυσό Βατόμουρο καλύτερης σκηνοθέτιδας για το «Music» με την Κέιτ Χάντσον και τον Leslie Odom Jr.), ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνορ για το «Dolittle» και η πολύπειρη Γκλεν Κλόουζ στον β’ γυναικείο ρόλο για την «Ελεγεία του Χιλμπίλη», η οποία παρεμπιπτόντως διεκδικεί και το βραβείο Όσκαρ στην ίδια κατηγορία και για την ίδια ταινία με κάποιες ελπίδες να το κερδίσει μιας και είναι η 8η φορά στην σπουδαία καριέρα της που τίθεται υποψήφια για Όσκαρ.

Ο Άνταμ Σάντλερ που πέρυσι εξέπληξε θετικά με το «Uncut gems» των Josh Safdie, Benny Safdie και για λίγο, όπως λέγεται έχασε την υποψηφιότητα για Όσκαρ, φέτος ως παλιός γνώριμος των Χρυσών Βατόμουρων είναι πάλι υποψήφιος στον α’ ανδρικό ρόλο για την κωμωδία μυστηρίου «Hubie Halloween» του Steven Brill.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες όπως τις ανέβασε το σάιτ flix.gr, έχουν ως εξής:

Χειρότερη Ταινία

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music.

Χειρότερος Ηθοποιός

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζιούνορ για το «Dolittle»

Μάικ Λίντελ (The “My Pillow” Guy) για το «Absolute Proof»

Μικέλε Μορόνε για το «365 Days»

Άνταμ Σάντλερ για το «Hubie Halloween»

Ντέιβιντ Σπέιντ για το «The Wrong Missy».

Χειρότερη Ηθοποιός

Αν Χάθαγουεϊ για το «The Last Thing He Wanted» και το «Roald Dahl's The Witches» (για 2 ταινίες όπως βλέπετε)

Κέιτι Χολμς για το «Brahms: The Boy II» και «The Secret: Dare to Dream»

Κέιτ Χάντσον για το «Music»

Λόρεν Λάπκους για το «The Wrong Missy»

Ανα-Μαρία Σικλούκα για το «365 Days».

Χειρότερος Β' Γυναικείος Ρόλος

Γκλεν Κλόουζ για το «Hillbilly Elegy»

Λούσι Χέιλ για το «Fantasy Island»

Μάγκι Κιου για το «Fantasy Island»

Κρίστεν Γουίιγκ για το «Wonder Woman 1984»

Μάντι Ζίγκλερ - Maddie Ziegler για το «Music».

Χειρότερος Β' Ανδρικός Ρόλος

Τσέβι Τσέις για το «The Very Excellent Mr. Dundee»

Ρούντι Τζιουλιάνι ως ο εαυτός του για το «Borat, Subsequent Movie-Film»

Σάια ΛαΜπεφ για το «The Tax Collector»

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για το «Iron Mask»

Μπρους Γουίλις για το «Breach, Hard Kill» και «Survive the Night».

Χειρότερο Ζευγάρι

Μαρία Μπακάλοβα & Ρούντι Τζουλιάνι (ο πραγματικός Ρούντι Τζουλιάνι) για το «Borat Subsequent Movie-Film»

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζιούνορ & η τελείως μη πειστική Ουαλική του προφορά για το «Dolittle»

Χάρισον Φορντ & ο τελείως ψεύτικος ψηφιακός σκύλος στο «Call of the Wild»

Άταμ Σάντλερ & η γλυκιά φωνή του στο «Hubie Halloween»

Λόρεν Λάπκους & Ντέιβιντ Σπέιντ στο «The Wrong Missy».

Χειρότερο Σενάριο

365 Days

All 3 Barbie & Kendra Movies

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy.

Χειρότερος Σκηνοθέτης

Τσαρλς Μπαντ για το «All 3 Barbie & Kendra movies»

Μπάρμπαρα Μπιαλόβας & Τόμας Μάντες για το «365 Days»

Στίβεν Γκέιγκαν για το «Dolittle»

Ρον Χάουαρντ για το «Hillbilly Elegy»

Sia για το «Music».

Χειρότερο ριμέικ, σίκουελ ή rip-off

365 Days (Πολωνικό Remake/Rip-Off του «Fifty Shades of Grey»)

Dolittle (Remake)

Fantasy Island (Remake/”Re-Imagining”)

Hubie Halloween (Remake/Rip-Off of Ernest Scared Stupid)

Wonder Woman 1984 (Sequel).