Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της συνεχούς ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του και προσανατολισμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και της σύγχρονης οικονομίας, προσφέρει 2 Προπτυχιακά, 19 Μεταπτυχιακά και 1 Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών, με έναρξη φοίτησης την 1η Μαρτίου 2021.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση θα προσφερθεί στις 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. και θα διαρκέσει έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η Πρόσκληση θα είναι ανοικτή (χωρίς κλήρωση αλλά με σειρά προτεραιότητας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης) και το κόστος φοίτησης ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Παράλληλα, θα προσφερθούν και όλες οι Θεματικές των Προγραμμάτων αυτών (πλην του Ειδικού Προγράμματος) ως Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες.

Αναλυτικότερα, οι Προσκλήσεις αφορούν τα παρακάτω Προγράμματα Σπουδών:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις

1. Δημόσια Διοίκηση (ΔΗΔ): 500

2. Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ): 300

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις

1. Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΠΔΕ): 300.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

1. Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες (Language Education for Refugees and Migrants) (LRM) 150

2. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ): 300

3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ): 220

4. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ): 140

5. Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – επιστήμες της αγωγής (ETA): 350

6. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (The Teaching of English as a Foreign/International Language) (ΑΓΓ/AGG): 200

7. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ): 100

8. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ): 100

9. Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ): 200.

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

10. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ): 60

11. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ): 60

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών θέσεις

12. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

(Supply Chain Management) (ΔΕΑ/SCM): 125

13. Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ): 150

14. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ): 150

15. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ): 200.

16. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ): 110

17. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (ΓΧΝ): 200

18. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ): 110.

Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

19. Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία (ΚΥΚ): 60

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Πληροφόρησης Φοιτητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], στην τηλεφωνική γραμμή 2610 367 600 (Δευτέρα με Παρασκευή από 8:00-17:00) και στο www.eap.gr.