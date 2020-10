Old Fashioned: Εσείς έχετε δοκιμάσει το πιο δημοφιλές κοκτέιλ στον κόσμο;

Ποιο Mohito και ποιο Cosmopolitan; Κορυφαίο και πλέον περιζήτητο κοκτέιλ στον κόσμο - «βασιλιάς όλων» σύμφωνα με τις περισσότερες λίστες με τα δημοφιλέστερα παρασκευάσματα - είναι το Old Fashioned. Περίπου το 35% των μπαρ σε διάφορα μέρη του πλανήτη επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται και αξεπέραστη και κλασική επιλογή στις προτιμήσεις των πελατών. Είναι μια από τις πιο απλές και πρώιμες εκδοχές κοκτέιλ, πολύ πριν αναπτυχθούν bartending τεχνικές και συνταγές στα τέλη του 19ου αιώνα. Κατά τη δεκαετία του 1860 συχνά πρόσθεταν πορτοκαλί curaçao, absinthe και άλλα λικέρ κι όσο σταδιακά τα κοκτέιλ γίνονταν πιο πολύπλοκα,όσοι είχαν συνηθίσει τις απλές βερσιόν ζητούσαν στους bartender κάτι που να θυμίζει τα κοκτέιλ του 1850.

Φτιάχνεται χτυπώντας ζάχαρη με bitters και νερό, προσθέτοντας ουίσκι –ή και μπράντι λιγότερο συχνά- και γαρνίροντας με μια φέτα ή ξύσμα πορτοκαλιού κι ένα κοκτέιλ κερασάκι. Παραδοσιακά σερβίρεται σε old-fashioned ποτήρι, δηλαδή χαμηλό, και κυκλοφόρησε τον 19ο αιώνα, παίρνοντας την ονομασία του τη δεκαετία του… 1880. Βρίσκεται στη λίστα με τα επίσημα κοκτέιλ της IBA (International Bartenders Association) και είναι ένα από τα έξι βασικά ποτά που θα βρει κανείς στο The Fine Art of Mixing Drinks του David A. Embury.

Η ιστορία του

Σύμφωνα με την Chicago Daily Tribune, το 1882 και με έναν μπάρμαν του Σικάγο, η πιο δημοφιλής βερσιόν του Old Fashioned ήταν με ουίσκι, ενώ όσον αφορά την δημιουργία του, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Το Pendennis Club, μια λέσχη που ιδρύθηκε το 1881 στο Louisville στο Κεντάκι αναφέρει ότι το Old Fashioned πρωτοδημιουργήθηκε εκεί από έναν bartender του club προς τιμήν του James E. Pepper, ποτοποιού. Ο κριτικός κοκτέιλ, όμως, David Wonderich θεωρεί ότι αυτή η ιστορία δεν στέκει, αφού υπάρχει αναφορά για τα old-fashioned κοκτέιλ στην Chicago Daily Tribune από τον Φεβρουάριο του 1880, πριν ανοίξει το Pendennis Club. To 2015, πάντως, το Louisville έκανε το εν λόγω κοκτέιλ, επίσημο κοκτέιλ της πόλης και κάθε χρόνο το γιορτάζει τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου, μέχρι τις 14 που είναι η Εθνική Ημέρα Bourbon.