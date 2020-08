Με τη νέα ταινία του Εγγλέζου Στιβ ΜακΚουίν θ' ανοίξει αυλαία το φετινό Φεστιβάλ του Λονδίνου

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, που διοργανώνει το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, θα διεξαχθεί κανονικά παρά τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, και στην έναρξη του όπως έγινε γνωστό, θα προβληθεί η νέα ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη Στιβ ΜακΚουίν με τίτλο «Mangrove».

Πρόκειται για το πρώτο κινηματογραφικό έργο του καταξιωμένου Βρετανού σκηνοθέτη και εικαστικού μετά το «Widows - Χήρες» του 2018 με την Βαιόλα Ντέινις. Το «Mangrove» που αναμένεται με ενδιαφέρον από τους σινεφίλ, αφηγείται την αληθινή ιστορία των «Mangrove Nine», μίας ομάδας Βρετανών μαύρων ακτιβιστών που δικάστηκαν για υποκίνηση εξέγερσης σε διαδήλωση κατά της αστυνομικής βίας το 1970. Ο Steve McQueen του Οσκαρικού “12 Years a Slave – 12 Χρόνια Σκλάβος” του 2014, όπως προείπαμε θα σημάνει με τη νέα του ταινία την έναρξη του 64ου Διεθνούς Φεστιβάλ του Λονδίνου στις αρχές Οκτωβρίου ενώ θα ακολουθήσει η προβολή του φιλμ στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του έγκυρου Variety, ο 50χρονος Λονδρέζος σκηνοθέτης Steve McQueen δήλωσε τα εξής: “Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος μαθαίνοντας πως το “Mangrove” θα ανοίξει το φετινό London Film Festival. Παρότι τα θέματα που θίγει το σενάριο της ταινίας είναι παγκόσμια, θεωρώ πως το “Mangrove” είναι περισσότερο μία ιστορία που αφορά στο Λονδίνο που μπορεί να συνέβη πριν 50 χρόνια αλλά παραμένει ακόμη και σήμερα επίκαιρη».

Το cast της ταινίας περιλαμβάνει την Letitia Wright (“Black Panther”) καθώς και τους Shaun Parkes (“Lost in Space”), Malachi Kirby (“Curfew”), Rochenda Sandall (“Line of Duty”), Jack Lowden (“The Long Song”), Sam Spruell (“Snow White and the Huntsmen”), Gershwyn Eustache Jnr. (“The Gentlemen”), Nathaniel Martello-White (“Collateral”), Richie Campbell (“Liar”), Jumayn Hunter (“Les Misérables”) και Gary Beadle (“Summer of Rockets”).

Όταν η ταινία βγει στην Ελλάδα αναμένεται να την δούμε και στις Πατρινές κινηματογραφικές αίθουσες.

Με πληροφορίες και από το ΑΠΕ

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ