Με "Tenet" & υγειονομικά μέτρα η επανεκκίνηση 26 Αυγούστου 2020 στα Odeon Veso Mare

Ξανανοίγουν με το καλό τα Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων την ερχόμενη Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και όλοι εύχονται, η επανεκκίνηση μετά την «αναιμική» είναι αλήθεια, λειτουργία το μήνα Ιούλιο που είχε συνέπεια το πολυσινεμά των 8 αιθουσών να κατεβάσει ρολά στις 6 Αυγούστου, να είναι δυναμική και οι σινεφίλ να επιστρέψουν και πάλι στις σκοτεινές αίθουσες έστω και με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που επιτάσσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα (αντισηπτικά, μάσκες προστασίας).

Η επανεκκίνηση πάντως γίνεται και με την πρεμιέρα μίας ταινίας που ήδη χαιρετίζεται ως η ταινία – γεγονός της δύσκολης χρονιάς που διανύουμε. Ο λόγος φυσικά για το πολυαναμενόμενο φιλμ «Tenet» του Κρίστοφερ Νόλαν που όπως είπε στο thebest.gr ο διευθυντής των Odeon Veso Mare, Αλέξης Μπιτούνης, θα παιχθεί σε 5 αίθουσες. Την Τετάρτη 26/8 η ταινία θα προβάλλεται ως preview & προβλέπεται να προσελκύσει τους πιο ανυπόμονους σινεφίλ και από την Πέμπτη 27/8 κανονικά.

Eξαίσιο. Το σινεμά στα καλύτερα του. Όπως με όλες τις ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν, είναι μια δήλωση του γιατί το σινεμά υπάρχει και γιατί, στα καλύτερα του, είναι εντελώς αλώβητο, έγραψε το περιοδικό Empire Magazine ενώ το Total Film το χαρακτήρισε συναρπαστικό, ευφυές και προκλητικό.

Η πιο τέλεια κινηματογραφική εμπειρία, απεφάνθη η Edith Bowman στο Soundtracking Podcast.

Η ταινία “Tenet ” θα βγει στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή από την εταιρεία Tanweer.

Πρωταγωνιστούν οι: Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Ντιμπλ Καπάντια, Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, Κλεμενς Ποεσί, Μάικλ Κέιν και Κένεθ Μπράνα.

Το «Tenet» λοιπόν έρχεται γεμάτο υποσχέσεις και το σημαντικότερο να βοηθήσει τις κινηματογραφικές αίθουσες να πάρουν τα πάνω τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σύμφωνα με τον πιο τελευταίο προγραμματισμό, το φιλμ θα κάνει πρεμιέρα στις 4 Σεπτεμβρίου 2020.

Το «Tenet» είναι η νέα ταινία του δεξιοτέχνη κινηματογραφικού δημιουργού Κρίστοφερ Νόλαν (Inception, Interstellar, The Dark Knight, Δουνκέρκη), κι όπως ακούγεται πρόκειται για μία συναρπαστική & εντυπωσιακή παραγωγή γυρισμένη σε 7 χώρες. Επίσης διαθέτει ένα πρωτοκλασάτο καστ με τον ταλαντούχο γιο του Ντενζέλ Γουόσινγκτον, τον Τζον Ντέιβιντ Γουόσινγκτον (του BlacKkKlansman και του Ο Κύριος & το όπλο), τον λαμπερό Ρόμπερτ Πάτινσον (του Twilight αλλά και του περσινού Φάρου), τον σπουδαίο Κένεθ Μπράνα (Murder on the Orient Express) και την ανερχόμενη Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (Ο Υπέροχος Γκάτσμπι, Οι Χήρες). Η ταινία όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, υπηρετεί με πάθος σε όλα του τα επίπεδα την έννοια της καθηλωτικής εμπειρίας που μόνο το σινεμά, σαν μορφή τέχνης, μπορεί να προσφέρει.

Το «Tenet» συνεχίζει την παράδοση του δημιουργού του που θέλει τον θεατή να βυθίζεται σε μία αινιγματική πλοκή που πειραματίζεται με τη διάσταση του χρόνου, και που επιστρατεύει κάθε πτυχή της κινηματογραφικής παραγωγής για να διηγηθεί μία περιπέτεια έξω από καθετί συνηθισμένο. Αυτή τη φορά, ο Κρίστοφερ Νόλαν στρέφει το βλέμμα στο είδος των κατασκοπικών θρίλερ χωρίς να αποχωρίζεται τα στοιχεία της επιστημονικής φαντασίας, που ξέρει να χειρίζεται καλά, για να παρουσιάσει αυτό που δικαίως θεωρείται η κορυφαία ταινία του 2020.

Διάρκεια: 150 λεπτά.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν υπογράφει και το σενάριο.

Στα Odeon Veso Mare που ξανανοίγουν εκτός του «Tenet» αναμένεται να προβληθεί και παιδική ταινία, κατά πάσα πιθανότητα το φιλμ «Ευχούληδες 2: Παγκόσμια Περιοδεία».

*To "Tenet" θα προβληθεί από 26/8 και στο θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ