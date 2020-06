Πανδώρα: Όπως λέμε σύγχρονα κοσμήματα με άποψη στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου

«Contemporary is the new classic» το μήνυμα του γνωστού καταστήματος κοσμημάτων και αξεσουάρ Πανδώρα στην πολυσύχναστη Ρήγα Φεραίου. Ενας λιτός, φωτεινός χώρος με ιδιαίτερα, καλοδιαλεγμένα κομμάτια σε σύγχρονες φόρμες και αισθητική multi-culti αφαιρετικότητας. Εδώ σμίγουν boho & rock style με την αρτίστικη ματιά, προσεγγίζοντας τη μόδα με διαχρονικά κριτήρια. Η ιδιοκτήτρια της «Πανδώρας» Κατερίνα Θεοδωρογιώργη υποστηρίζει το εγχώριο jewelry design αναδεικνύοντας ασημένια και χρυσά κοσμήματα ελλήνων σχεδιαστών όπως K and jewel, Φωτεινής Ψαρούλη, Μαίρης Γαιτάνη, Αλεξάνδρας Τσουκαλά αλλά και τις αγαπημένες τσάντας Amesthebags από τη Λία Μαντζώρου.