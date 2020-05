Αφιερωμένο στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων το ντοκιμαντέρ "2 χλμ Από το Σπίτι"

Την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαΐου 2020 είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και με αφορμή την σημαντική αυτή ημέρα κυκλοφόρησε το τρέιλερ του δημιουργικού ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο «2 Miles from Home – 2 χλμ Από Το Σπίτι» της Τζούλιας Σπυροπούλου, το οποίο και είναι αφιερωμένο στην ημέρα και στη μνήμη των Ποντίων αδελφών.

Η συγκεκριμένη ταινία της πολυβραβευμένης Ελληνοαμερικανίδας σκηνοθέτιδας έχει ως θέμα τη γενοκτονία των Ποντίων, που παρουσιάζεται μέσα από 10 κεφάλαια-στάδια, εμπλουτισμένα με δισδιάστατο κινούμενο σχέδιο, νέο και αρχειακό υλικό, σκίτσα, φωτογραφίες και εφημερίδες της εποχής. Αναφέρεται στην περίοδο 1914-1923, με αποκορύφωμα την άφιξη του Μ. Κεμάλ στην Σαμψούντα στις 19 Μαΐου 1919, όπου δολοφονούνται 353,000 Έλληνες του Πόντου. Συμμετέχουν ακτιβιστές, επιζώντες και οι απόγονοι της γενοκτονίας, που μαρτυρούν τις ιστορίες και τα βασανιστήρια που υπέσθησαν, πλέον φτωχοποιημένοι, ξεριζωμένοι, μες τις κακουχίες. Στόχος είναι να προκαλέσει τη σκέψη του θεατή, και να γεννηθεί η ανάγκη για αναζήτηση της αλήθειας.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο του 2020 και θα έχει διάρκεια 80 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

“Εάν δεν τιμωρηθεί το έγκλημα, επαναλαμβάνεται σε μεγαλύτερη έκταση. Αν το 1915, το 1919, είχαν τιμωρηθεί ο Κεμάλ και οι σύντροφοί του, τότε ίσως οι Ναζί να μην είχαν κάνει τη γενοκτονία των Εβραίων.” - Ταμέρ Τσιλινγκίρ, συγγραφέας-ακτιβιστής της γενοκτονίας Ποντίων.

Όταν ένα έγκλημα δεν τιμωρείται, τότε επαναλαμβάνεται. Γι’αυτό, η διάδοση της ιστορίας και η διατήρηση της μνήμης για όλα όσα βίωσαν οι Έλληνες του Πόντου πριν από 100 περίπου χρόνια, έχουν ύψιστη σημασία για να μην συμβούν ξανά στο μέλλον. Η δημιουργία αυτής της ταινίας πραγματοποιείται με σκοπό τη διάδοση της αλήθειας του Πόντου και την απόδοση τιμής στα ολοκληρωτικά αθώα θύματα που χάθηκαν τόσο άδικα.

Η σκηνοθέτις Τζούλια Σπυροπούλου έχει γεννηθεί στο Μαϊάμι της Φλόριντα των ΗΠΑ. Έχει σπουδάσει Υποκριτική (Bachelor of Arts in Theater) στο Florida International University, όπως επίσης και με τους Ελένη Σκότη, ΑΘηνά Τρέβλια, Olympia Doukakis, John Strasberg, Brian O’Νeil, και Ashley Ingram. Επίσης έχει σπουδάσει στο New York Film Academy (ΝΥ).

Έχει πρωταγωνιστήσει στις παραστάσεις Παναγία των Παρισίων, Ο Μάγος του Οζ, Το τυφλό σημείο, M.I.S.S.I.S. και στο πρώτο της θεατρικό έργο Free Rider στο Θέατρο Παραμυθίας το 2011. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως Sam Esmail, Philip Church, Adrian Frieling, Ferdinando Filomarino.

Στην τηλεόραση, έχει παρουσιάσει το Sewer Stories Metropolis για το Ολλανδικό κανάλι VPRO. Με την ταινία JEAN έκανε το πρώτο της σκηνοθετικό ντεμπούτο, το οποίο απέσπασε 3 διακρίσεις και 4 συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό, και έγινε μίσθωση από το κρατικό κανάλι ΕΡΤ. Η 2η ταινία με τίτλο YUBI, απέσπασε το 3ο βραβείο στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ της Ιεράπετρας και 4 συμμετοχές σε Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως και έγινε μίσθωση για την ταινία από το κρατικό κανάλι ΕΡΤ.

