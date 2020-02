Νew York Fashion Week best off: Τα σκήπτρα στα ρομαντικά βαμπίρ Rodarte

Tί ωραιότερο από την αφρόκρεμα των στιγμών της in fashion επικαιρότητας; Oι θιασώτες της μόδας που ανταποκρίθηκαν στις πασαρέλες της New York Fashion Week για τον επόμενο χειμώνα, υποκλίθηκαν πρωτίστως στο Rodarte show των λεγόμενων Mulleavy Sisters. Λάτρεις της «goth» λογοτεχνίας και ειδικότερα του κόμη Δράκουλα και μονίμως επηρεασμένες από τις χάρες του βικτωριανού βεστιαρίου, οι Kate and Laura Mulleavy παρουσίασαν τα new retro ρούχα τους στην εκκλησία St. Barthelemy στη Νέα Υόρκη σε ατμόσφαιρα κατανυκτική, με κεριά και λευκά λουλούδια ολόγυρα. Φορέματα θηλυκά, με άνθινα φρου – φρου, πουά και διαφάνειες αναδείχθηκαν από τη Μπέλα Χαντίντ και άλλα νεαρά μοντέλα με σκούρα χείλη και κατάλευκα πρόσωπα. Η όλη εικόνα ήταν τόσο «τεατράλε» που επισκίασε όλες τις άλλες στην Εβδομάδα Μόδας.