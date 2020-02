Τα πιο τρυφερά American girls και ο ποιητικά ερωτευμένος Τιμοτέ Σαλαμέ

Καινούριο κινηματογραφικό δέλεαρ ειδικά για το γυναικόκοσμο, με μια μυθιστορηματική new vintage χάρη αλλά ταυτόχρονα με σύγχρονη ματιά απέναντι στη γυναικεία χειραφέτηση. Οι κλασικές και πολυδιαβασμένες «Μικρές κυρίες» που ουσιαστικά αποτελούν την αυτοβιογραφία της αμερικανίδας συγγραφέως Λουίζα Μέι Αλκοτ, παίζονται και στην πόλη μας «κουβαλώντας» 6 υποψηφιότητες για Οσκαρ, διθυραμβικές κριτικές (με τέσσερα και πέντε αστέρια) αλλά και πάνω από 160 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως. «Τhis movie is big» αναφέρουν οι New York Times σχολιάζοντας το πόσο «φρεσκάρει» το διάσημο έργο η σκηνοθέτης Γκρέτα Γκέργουικ ενώ ο Indipendent χαρακτηρίζει την ταινία αξιαγάπητη και γενναιόδωρη. Eίδαμε και πολλά δημοσιεύματα – ύμνους για τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών Σίρσα Ρόναν, Τιμοτέ Σαλαμέ, Φλόρενς Πιου αλλά και για το υποκριτικό «μέγεθος» των Μέριλ Στριπ και Λόρα Ντερν στους δεύτερους ρόλους της θείας και της μαμάς των κεντρικών ηρωίδων. Επιπλέον, γνωστά media διαμαρτύρονται που η Γκέργουικ δεν προτάθηκε για Οσκαρ σκηνοθεσίας ως η μόνη γυναίκα στην κατηγορία, ενώ το εξαιρετικό καστ προκαλεί διάσημα εξώφυλλα σε Entertainment και Vogue.