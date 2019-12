«Μύρισαν» Χριστούγεννα στο Αίγιο από τη συναυλία της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας

Μια όμορφη συναυλία, που γέμισε με χριστουγεννιάτικες μελωδίες την αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «Αλέκος Μέγαρης», έδωσε η Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πάρκου των Χριστουγέννων, που άνοιξε τις πύλες του και θα παραμείνει ανοιχτό με πληθώρα δράσεων έως και τις 5 Ιανουαρίου.

Με εκπληκτική παρουσία, η 35μελής Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας, μετέδωσε τη μαγεία των Χριστουγέννων στο κοινό, αφού παρουσίασε κλασσικές χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια με μοναδικές ερμηνείες. Από το “Polar Express” και το “All I want for Christmas is you”, μέχρι μελωδίες από το soundtrack της ταινίας “Aladin” και το “The Music of the Night” (Phantom of the Opera).

Την Πολυφωνική Χορωδία διηύθυνε ο Αρχιμουσικός Γιώργος Μπουρδόπουλος, ενώ ερμήνευσαν οι σπουδαστές της Σχολής Σύγχρονου τραγουδιού, του Ωδείου της Πολυφωνικής, τάξης: Χρύσας Πανταζοπούλου, Άννα Χουλιαροπούλου, Νάντια Ζέρβα, Γιάννης Ντακόλιας και Βαγγέλης Καλλαράς.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Πέπη Σπηλιωτοπούλου ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. κα Τσουκαλά Μαρία και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας και διευθυντής Μικτής Χορωδίας κ. Σολωμός Σταύρος.

Μετά το τέλος της συναυλίας, θεατές και μουσικοί είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις εξαιρετικές γαστριμαργικές δημιουργίες από το ΔΙΕΚ Αιγίου/Τμήμα “Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης”, Ομάδα “Long Beach”, Ομάδα “Αλάτι και Πιπέρι”, Ομάδα “Refrain” σε μια «Έκρηξη Χριστουγεννιάτικων Γεύσεων»!