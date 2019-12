40.000 κόσμος στη φωταγώγηση του Νιάρχος, παγοδρόμιο και συντριβάνια που «χόρευαν»

Τόχουμε ξαναγράψει πως το επιβλητικό και πρωτοποριακό Κέντρο Νιάρχος στην Αθήνα άλλαξε τα δεδομένα στο χώρο της τέχνης στην πρωτεύουσα εισβάλλοντας ορμητικά στις ζωές του κόσμου. Το περασμένο σαββατόβραδο, 40.000 άτομα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της χριστουγεννιάτικης φωταγώγησης με τίτλο «Χριστουγεννιάτικος Κόσμος». Τα χιλιάδες χριστουγεννιάτικα φωτάκια στα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού άναψαν, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα της Αγοράς έλαμψαν, το παγοδρόμιο γέμισε κόσμο που έκανε πατινάζ, ενώ τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετείχαν κι αυτά, με δύο επίκαιρες «χορογραφίες», το «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas» του Johnny Mathis και «Το Βαλς των Λουλουδιών» από το διάσημο Καρυοθραύστη του Τσαϊκόφσκι, οι οποίες θα παρουσιάζονται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.