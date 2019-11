Στο φετινό TEDxPatras και ο Βρετανός συγγραφέας & καλλιτέχνης James Bridle

Το TEDxPatras 2019 επιστρέφει για 5η συνεχή χρονιά, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο και ο Βρετανός συγγραφέας και καλλιτέχνης James Bridle έρχεται και θα εμφανιστεί στη σκηνή του TEDxPatras για να μοιραστεί με το κοινό την τρέχουσα κατάσταση στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, την επίδρασή της στην Ελλάδα και το φυσικό περιβάλλον, και θα διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις.

Σε έναν κόσμο που αποζητά διακαώς τη διαρκή εξέλιξη - ιδανικά, σε ρυθμούς που υπερβαίνουν την ίδια την ταχύτητα του φωτός - ποιος κατακτά την πρώτη θέση στις προτεραιότητές μας: το κέρδος ή η προστασία του περιβάλλοντος; Φιλοσοφικές αναζητήσεις αυτού του τύπου θα αναλύσει ο γνωστός βρετανός καλλιτέχνης το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στο TEDxPatras 2019 από τη σκηνή του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αναδειχθεί ως ένα βασικό εργαλείο κέρδους στα χέρια των μεγάλων εταιριών. Πόσο επηρεάζει τους ανθρώπους και την εργασία; Ο James Bridle θα οδηγήσει το κοινό του TEDxPatras 2019 σε αναζητήσεις που μας αφορούν πολύ περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε και το επόμενο διάστημα θα εμφανιστούν πιο εντατικά στις ζωές μας.

*Ο James Bridle είναι συγγραφέας και καλλιτέχνης που δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς κλάδους και εργάζεται πάνω σε ποικίλες μορφές της τεχνολογίας. Η δημιουργία έργων τέχνης του έχει πολλάκις ανατεθεί από γκαλερί και ιδρύματα. Έργα του εκτίθενται παγκοσμίως, τόσο σε αναλογική μορφή όσο και στο διαδίκτυο. Κείμενά του σχετικά με τη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και τα δίκτυα βρίσκονται δημοσιευμένα σε περιοδικά και εφημερίδες (Wired, the Atlantic, the New Statesman, the Guardian, the Observer). Το βιβλίο του "New Dark Age" (“Ο Νέος Μεσαίωνας”) με θεματικό κέντρο την Τεχνολογία, τη Γνώση και το δυσοίωνο του μέλλοντος, κυκλοφόρησε το 2018 από την Verso (UK & US) και παρουσιάστηκε εκτενώς από το "New Ways of Seeing" του BBC Radio 4 το 2019. Περισσότερα για το έργο του φετινού ομιλητή του TEDx Patras 2019 μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://jamesbridle.com.

*To TEDxPatras από τα τέλη του 2014 ξεκίνησε την έντονη παρουσία του στην πόλη της Πάτρας μέσα από τη σύνθεση της ομάδας και τις συνέργειες με φορείς και οργανισμούς για μια κοινή συνεισφορά. Σήμερα, η διοργάνωση εντάσσει την πόλη σε έναν παγκόσμιο χάρτη διεθνών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με έμφαση στις ιδέες που αξίζει να διαδοθούν. Το TEDxPatras υπηρετεί πιστά τον συγκεκριμένο σκοπό προσκαλώντας ομιλητές από όλο τον κόσμο να μοιραστούν από τη σκηνή του, την ιδέα ή τις ιδέες τους, την επιτυχημένη πρακτική τους, τη μεθοδολογία ή την τεχνική τους, τη γνώση, την εμπειρία και την επιστήμη τους σε ένα πλαίσιο που επιτρέπει τους συμμετέχοντες να εμπνευστούν και να ενεργοποιηθούν είτε ατομικά είτε συλλογικά. Σε συνδυασμό με τις κεντρικές ομιλίες, το TEDxPatras στοχεύει στη δικτύωση του κοινού, στη δημιουργία νέων συνεργασιών, στη μεταφορά γνώσης και ιδεών καθώς και στην απόλαυση μιας μοναδικής εμπειρίας.