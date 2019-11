Οι φετινές τάσεις στα μαλλιά είναι hot & chic… & είναι όλες στο Christian Tete Hair Salon & Spa!

Αυτό τον Χειμώνα, δοκιμάστε:

Ginger αποχρώσεις στα μαλλιά

Από τις πιο ανοιχτόχρωμες, μέχρι και τις πιο βαθιές κόκκινες αποχρώσεις, το ginger είναι αναμφίβολα το απόλυτο χρώμα του φετινού χειμώνα.

Πλατινέ χρώμα

Γιατί το πλατινέ χρώμα στα μαλλιά εξακολουθεί να είναι μια από τις κυρίαρχες τάσεις και φέτος.

Μαύρα μαλλιά

Το μαύρο χρώμα στα μαλλιά δε σταμάτησε να πρωταγωνιστεί στις φετινές πασαρέλες και είναι, αναμφίβολα, μια από τις τάσεις που θα δούμε παντού γύρω μας.

Παστέλ αποχρώσεις

Παστέλ αποχρώσεις -μοβ, ροζ, μπλε- στο τελείωμα των μαλλιών ή και σαν ολοκληρωμένο χρώμα για τις πιο τολμηρές, είναι μια από τις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά που είδαμε ήδη από την περασμένη σεζόν και συνεχίζει ακάθεκτη και φέτος. Μια τέλεια επιλογή αν θέλεις να κάνεις κάτι πραγματικά ιδιαίτερο και εκκεντρικό.

Καφέ σοκολατί

Πρόκειται για μια απόχρωση που ταιριάζει σε κάθε επιδερμίδα και δεν είναι τυχαίο ένα από τα πιο διαχρονικά χρώματα που μπορείς να υιοθετήσεις. Φέτος, έχει μια κυρίαρχη θέση στην παλέτα των χρωμάτων που είναι so hot right now.

Ξανθό

Το ξανθό, σε όλες του τις αποχρώσεις, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και διαχρονικά χρώματα στα hairlooks. Φέτος, για ακόμα μια φορά, ανάμεσα στις κορυφαίες τάσεις είναι και η σκούρα του απόχρωση.

Κλείστε το προσωπικό σας ραντεβού με τους hair experts του «Christian Tete Hair Salon & Spa», επιλέξτε την αλλαγή που σας ταιριάζει απόλυτα και… εντυπωσιάστε!

Info:

Christian Tete Hair Salon & Spa

Υψηλών Αλωνίων 11, Πάτρα

Τ.: 2610 337 757

salon.christiantete.gr