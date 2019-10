Giambattista Valli x H&M: Ονειρεμένια τούλια στη Ρώμη με super star την Κένταλ Τζένερ

Οι θεατές, μέσα σε ένα μεγαλοπρεπές αρχοντικό γεμάτο περίτεχνο διάκοσμο και έργα τέχνης χειροκρότησε τα ρούχα που σχεδίασε ο ιταλός designer για το ευρύτερο κοινό της «fast fashion». Ετσι, δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο που λατρεύει το ύφος του να αποκτήσει σε προσιτές τιμές κάποιες δημιουργίες του. Ο Giambattista Valli είναι διάσημος για τα ρομαντικά του βραδινά με το πελώριο εκτόπισμα, από τούλινα φρου-φρου και βολάν, για τα κεντήματα, τις δαντέλες και γενικότερα το παραμυθένιο dresscode που σε κάνει να νιώθεις πριγκίπισσα. Η Ριάνα, η Τζένιφερ Λόπεζ, η Ευγενία Νιάρχος είναι κάποιες από τις διασημότες που έχουν κάνει αίσθηση φορώντας ρούχα του.

Την επίδειξη στη Ρώμη «άνοιξε» και «έκλεισε» ως πρέσβειρα της συλλογής η πασίγνωστη καλιφορνέζα supermodel Κένταλ Τζένερ με τα εκπληκτικά πόδια και ανάμεσα στους καλεσμένους της πρώτης σειράς ήταν οι Sofia Carson, Alexa Demie, Halima Aden, H.E.R, Cameron Monaghan, Chiara Ferragni και Chris Lee, όλοι ντυμένοι με looks του show. Aκολούθησε βόλτα στην περίφημη Via del Corso μέχρι το Grand Hotel Plaza, ένα άλλο ρωμαϊκό σύμβολο διαχρονικής λάμψης, για το after party που διοργάνωσε το γκρουπ DJ Circoloco, με τους Peggy Gou, Seth Troxler και Clara3000.