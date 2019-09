Έρχεται στο Λιθογραφείον η Εβδομάδα Δημιουργίας Site Specific

Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκινάει η Εβδομάδα Site Specific Δημιουργίας με επίκεντρο το θέατρο Λιθογραφείον στην Πάτρα στη Μαιζώνος & Τριών Ναυάρχων. Μετά το ανοιχτό κάλεσμα που το θέατρο είχε απευθύνει σε δημιουργούς από όλο το φάσμα των τεχνών, στο Λιθογραφείον θα φιλοξενηθούν τέσσερα (4) διαφορετικά δρώμενα από καλλιτέχνες που ζουν στην Πάτρα. Η Εβδομάδα θα κλείσει στις 5 Οκτωβρίου με συζητήσεις και πάρτι, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η Εβδομάδα Site Specific φιλοδοξεί να εξερευνήσει την έννοια και τα όρια της site specific δημιουργίας μέσα σε ένα χώρο με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, το παλιό λιθογραφείο του Διακίδη, που εδώ και 19 χρόνια έχει αλλάξει χρήση.

Με τον όρο “site-specific” χαρακτηρίζονται τα έργα τέχνης που δημιουργούνται ειδικά για ένα χώρο, βρίσκονται σε συνομιλία μαζί του και νοηματοδοτούνται μέσα από αυτή τη συνομιλία. Η (πιθανή) μεταφορά τους σε άλλο χώρο, αλλάζει και τη σημασία τους. Τα έργα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του χώρου, την ιστορία του ή/και τις πολιτισμικές του αναφορές.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• εγκατάσταση της εικαστικού Ευαγγελίας Σπηλιοπούλου με τίτλο “En Route”, που αξιοποιεί υλικό από το παλιό λιθογραφείο

• έναν μονόλογο που γράφτηκε ειδικά για το Λιθογραφείον με τίτλο “A Talking Building” της Βιβής Αθανασοπούλου

• την περφόρμανς αυτοσχεδιασμού, σύγχρονου χορού, ακροβατικής και μουσικής, “It comes in many shapes” με δημιουργούς τους Maja Ζimmerlin, Δήμο Βρύζα και Κρίτωνα Αναστασόπουλο

• και την περφόρμανς “Lux in Tenebris” εμπνευσμένη από την ιστορία που αφηγείται το έργο του Φερνάντο Αραμπάλ “Φάντο και Λις” από τη Φιορέλα Μαστρόκαλου, με τη συμμετοχή του φωνητικού συνόλου Magisterioum.

Περισσότερες πληροφορίες: 2610 328394.

Facebook/ Lithografeion

Είσοδος: 5€ / ημέρα.