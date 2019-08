Στην Πάτρα το Σάββατο ο διεθνούς φήμης χορευτής Χάρης Γκέκας

Την εντυπωσιακή παράσταση σύγχρονου χορού με τίτλο «Κάτι Ανοίγει», με πρωταγωνιστή τον αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο Έλληνα χορευτή, Χάρη Γκέκα και την ομάδα “Strates”, η οποία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές σε Παρίσι, Στρασβούργο και Βρυξέλλες όπου παρουσιάστηκε, φιλοξενεί το Διεθνές Φεστιβάλ του Δήμου Πατρέων αυτό το Σάββατο 10 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο.

Όπως δηλώνει ο ίδιος ο Χάρης Γκέκας, είναι μια «χορογραφική πρόκληση», η οποία μας παρουσιάζει το πως οι φυσικές δυνάμεις ενεργοποιώντας έναν μηχανισμό «ανοίγματος - μεταμόρφωσης» περνούν από διαφορά στάδια πειραματισμού, για να καταλήξουν από την απόλυτη έκρηξη στην ανανέωση και στο καινούργιο, χωρίς όρους ή περιορισμούς και πως η ανθρώπινη φύση μπορεί να γίνει κομμάτι αυτής της εξέλιξης.

Η εξαιρετική παράσταση που έχει ήδη διακριθεί και επιλεγεί ως μια από τις 10 καλύτερες της χρονιάς, για νέους χορογράφους και θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο στην Grande Scène της πλατφόρμας PSO, ενώνει πέντε περιζήτητους ερμηνευτές που αυτή τη στιγμή συνεργάζονται με τους ποιο σπουδαίους χορογράφους, σκηνοθέτες και συνθέτες της Ευρώπης.

Για τον διακεκριμένο Έλληνα καλλιτέχνη τα περισσότερα δημοσιεύματα καταλήγουν στην φράση που περιγράφει τη ζωή τις επιλογές και την επιτυχημένη διεθνώς καριέρα του:

“Από το Λιτόχωρο Πιερίας, χορευτής στο μπαλέτο της όπερας της Λυών και εξώφυλλο στη ΝΥ Times”.

Ο Χάρης Γκέκας σε πολύ νεαρή ηλικία πήρε το μεγαλύτερο ρίσκο της ζωής του. Άφησε το ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον και την πατρίδα με σκοπό να πραγματοποιήσει τα όνειρά του καθώς πλέον τη ζωή του καθοδηγούσε μια ανεξέλεγκτη εσωτερική δύναμη, το ήδη διαφαινόμενο ταλέντο του. Έπειτα από προτροπή της δασκάλας του στη Δημοτική Σχολή Χορού της Λάρισας, όπου σπούδαζε κλασσικό χορό αποφάσισε να φύγει από την Ελλάδα σε ηλικία 13 ετών για να ακολουθήσει την διδασκαλεία του Daniel Lommel στο Bourges επιχορηγούμενος από το ίδρυμα A. Onassis.

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε σε ηλικία 17 ετών στο Χοροθέατρο "Aenaon" του D. Lommel ενώ στη συνέχεια συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Μπαλέτου Jeune και συνεργάζεται ως σολίστας με το Μπαλέτο Νέων στις Κάννε , το Μπαλέτο της Όπερας του Ρήνου και το Μπαλέτο της Γενεύης. Η καλλιτεχνική του πορεία περνά από τις πιο κλασικές, στις πιο μοντέρνες χορογραφίες και από το 2008 ως το 2014, κάνει ένα σπουδαίο βήμα στην καριέρα του υπογράφοντας συμβόλαιο σολίστα στο παγκοσμίου φήμης μπαλέτο της Όπερας της Λυών.

Σ΄ αυτή την πολύ – πολιτισμική ομάδα με χορευτές διαφορετικών εθνικοτήτων και με 100 τουλάχιστον παραστάσεις ανά τον κόσμο, συμμετέχει ως Έλληνας χορευτής , μαζί με τον καλλιτεχνικό Διευθυντή του μπαλέτου της Όπερας της Λυών, Γιώργο Λούκο με σόλο ρόλους και πολυάριθμους τίτλους. Έχει αρχίσει πλέον να ξεχωρίζει διεθνώς και ο Χάρης Γκέκας είναι εκείνος που επιλέγει η “ΝΥ Times” για το εξώφυλλό της, στο άρθρο για την παράσταση “Limb’s Theorem” του μπαλέτου της Λυών.

Tο Νοέμβριο του 2014 συνεργάστηκε με την Catherine Diverrès για το ντουέτο Dentro, το Blow the Bloody Doors Off, και το Jour et Nuit. Επίσης είχε ιδιαίτερα σημαντικές συνεργασίες με τους Hervé Robbe, Christian Rizzo, Michèle Noiret και Yves Noel Genod.

Από το 2015 που δημιούργησε την ομάδα “Strates” που όπως υποδηλώνει το όνομά της, είναι αποτέλεσμα μιας σειράς μετασχηματισμών, συγκρούσεων, επαναπροσδιορισμών, αναπτύσσει το δικό του χορογραφικό λόγο με χαρακτηριστικά τα: «Yond.Side.Fore.Hind», «VWA» και «Mille», που παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων στην Subsistances, στην KLAP στη Μασσαλία και στο Abbey Royaumont.

Γενική είσοδος: 10€.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2019

- ΤΑΜΕΙΟ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΗΛ 2610 273.613

- MUSIC STATION – ΣΤΟΛΛΑΣ Ρήγα Φεραίου 34, ΤΗΛ 2610 222.411.

- DISCOVER A.E. Βούρβαχη 3 και Κορίνθου

ΤΗΛ 2610 624916

- ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΟΠΤΙΚΑ Μαιζώνος 92,

ΤΗΛ 2610 274.728

- ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ –

Ε. και Π. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.Κορίνθου 270,

ΤΗΛ 2610 273.287.