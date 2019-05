Αυτή την Κυριακή στην Πάτρα το live των Rotting Christ που είχε ματαιωθεί τον περασμένο Μάρτιο

Αυτή την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 θα γίνει τελικά στον πολυχώρο πολιτισμού Αίγλη στο ισόγειο της Βέσο Μάρε στην Πάτρα το μουσικό live του ροκ μέταλ συγκροτήματος των Rotting Christ.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, μετά την επεισοδιακή μαύρη Παρασκευή 15/3/2019, στην Πάτρα αλλά και συνολικά στην Ελλάδα, αισθανθήκαμε όλοι οι ελεύθεροι στο πνεύμα άνθρωποι να μας σπρώχνουν πίσω στον Μεσαίωνα λόγω των γνωστών γεγονότων. Από εκείνη την μέρα και μετά οι Rotting Christ, οι Vermingod, οι Meden Agan και η GG-Events συνεχίσαμε να δίνουμε την μάχη υπεράσπισης της ελεύθερης έκφρασης των καλλιτεχνών, μην επιτρέποντας στα λίγα ακραία στοιχεία να διαγράψουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.

Για αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι στις 19 Μάη στην Πάτρα, δεν θα διεξαχθεί απλά, μία ακόμα, συναυλία. Για όλους εμάς θα είναι μια μεγάλη Γιορτή επικράτησης της ελεύθερης έκφρασης της μουσικής και του πολιτισμού απέναντι στην προσπάθεια παλινόρθωσης, ακραία οπισθοδρομικών, σκοταδιστικών αντιλήψεων. Η συμμετοχή όλων μας σε αυτή την συναυλία Γιορτή είναι απαραίτητη. Όσο περισσότεροι δώσουμε το παρών, τόσο μεγαλύτερη θα είναι αυτή η Γιορτή.

Τέλος της συζήτησης για αυτά που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα.

Έρχεται η σπουδαία ώρα για την μουσική που αγαπάμε, τονίζει η ανακοίνωση.

Να θυμίσουμε πως τότε είχε προκληθεί θέμα με την χαρακτηριστική αφίσα του συγκροτήματος.

Οι Rotting Christ θεωρείται ένα διαχρονικά εγχώριο metal σχήμα, που ιδρύθηκε το 1987 και συνεχίζει αδιάλειπτα την καριέρα του διευρύνοντας τη φήμη και το fan base του, χρόνο με τον χρόνο, έχοντας παίξει περισσότερες από 1200 συναυλίες κυριολεκτικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, από τη Νότια Αμερική μέχρι και τη Μέση Ανατολή και σχεδόν σε όλα τα μεγάλα, διεθνή ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Με 12 δίσκους στο ενεργητικό τους, πάμπολλα single/EP και το νέο τους άλμπουμ, "The Heretics", να αναμένεται με ιδιαίτερη ανυπομονησία, οι Rotting Christ είναι βέβαιο πως θα ξεσηκώσουν για μία ακόμα φορά το κοινό της Πάτρας!

Από τους πρωτοστάτες αυτού που ονομάζουμε "Hellenic black metal", με τα "Thy Mighty Contract", "Non Serviam" και "Triarchy Of The Lost Lovers", έγιναν ένα από τα πρώτα ελληνικά σχήματα που υπέγραψαν συμβόλαιο με μεγάλη, ξένη δισκογραφική εταιρία, τη Century Media (το "Triarchy..." είχε κυκλοφορήσει απ’ αυτήν) κι αφού πειραματίστηκαν αρκετά με τον ήχο τους, μέχρι και το 2004, ήρθε το "Theogonia" που προκάλεσε... κοσμογονία. Ένα νέο είδος ξεπήδησε.

Ένα είδος που είναι το σήμα-κατατεθέν των Rotting Christ, το οποίο θα περιγράφαμε ως "dark extreme metal" και το οποίο εξελίχθηκε με τα επόμενα τρία άλμπουμ, "Aealo", "Κατά Τον Δαίμονα Εαυτού" και "Rituals", κάνοντάς τους ένα από τα πιο αξιοσέβαστα ονόματα διεθνώς στον extreme metal χώρο και προσφέροντάς τους έναν τρομακτικά μεγάλο σεβασμό απ' όλη τη metal κοινότητα.

Vermingod

Οι Vermingod είναι death metal μπάντα από την Πάτρα. Η ιστορία τους άρχισε το 2007, με συχνές αλλαγές στο line up μέχρι το 2008 όπου και διαμόρφωσαν μια στερεά και σταθερή μορφή. Το 2008 η μπάντα έβγαλε το πρώτο της demo που ήταν διαθέσιμο μόνο online. Το 2010 μετά από ένα έτος προετοιμασίας, ήρθε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ που ονομάστηκε The Grand March to Devastation. Δύο έτη αργότερα ακολούθησε το EP Symptοm Cult όποιος είχε ένα πιο σκοτεινό ήχο από την πρώτη τους δουλειά . Το 2013 μετά από τις αμέτρητες συναυλίες και μερικές από αυτές με αναγνωρισμένες παγκοσμίως μπάντες (Septicflesh, Nightrage,Suicidal Angels κ.λπ.), η μπάντα είχε την ευκαιρία να περιοδεύσει την Ιρλανδία.

Μετά την εμπειρία των πολλών εμφανίσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, η μπάντα αποφασίζει να συνθέσει το δεύτερο πλήρες άλμπουμ Whisperer of the Abysmal Wisdom που κυκλοφόρησε από την Ungodly Ruins Productions το 2015. Η μπάντα συμμετείχε σε πολλά live και φεστιβάλ για την προώθηση αυτού του άλμπουμ, με τις πιο σημαντικές εμφανίσεις της να είναι αυτές με τους Dying Fetus και Belphegor.

Το άλμπουμ κέρδισε πολλές καλές κριτικές από web-zines και περιοδικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Χαρακτηρίστηκε επίσης από το ελληνικό Metal Hammer ως ένα από τα καλύτερα underground death metal album για το 2015.

Meden Agan

Μία εξαιρετική Symphonic / Melodic Metal μπάντα από την Αθήνα, όπου πρόσφατα έβγαλε το νέο άλμπουμ Catharsis από τη No Remorse Records με πολύ καλές κριτικές από τα ελληνικά web-zines και περιοδικά.

Vocals: Δήμητρα Παναρίτη, Guitars: Diman Κουτσογιαννόπουλος, Keys: Άρης Μικρούλης, Bass/Vocals: Άρης Νικολέρης, Drums: Δημήτρης Παλιμέρης.

Τιμή εισιτηρίου: 10 ευρώ στην προπώληση, 12 ευρώ στην είσοδο το βράδυ του live.

Προπώληση: Discover Your Way, FIFTY-FIFTY boardshop, Ουλαλουμ, Metal Era, To Meros. viva.gr