Κέρκυρα: Νεκρός σε τροχαίο με γουρούνα ο πατέρας, τραυματισμένος ο γιος

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο στην Βόρεια Κέρκυρα, αφού ο 40χρονος οδηγός της γουρούνας που έπεσε σε χαντάκι νωρίτερα σήμερα (19.05.2026) δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. 

Ο 14χρονος γιος του, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε κατά την πτώση, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κέρκυρας όπου του παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη (19.05.2026) στην Βόρεια Κέρκυρα, όπου γουρούνα έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στην επαρχιακή οδό Σιδαρίου – Κασσιόπης, στον δρόμο από την Αχαράβη προς τον Άγιο Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, όπου η γουρούνα στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος βγήκε από το δρόμο και έπεσε σε χαντάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τουρίστες από την Βρετανία.

Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ο πατέρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.

Λόγω του τροχαίου, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 9 άνδρες για την ανάσυρση των τραυματιών.

Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις