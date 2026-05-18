Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τις δύο νεκρές

«Κόβει» την ανάσα βίντεο ντοκουμέντο από το τρομακτικό θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, όπου ένας 44χρονος τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα εμβολίζει και διαλύει το ΙΧ όπου επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, κόβοντας ακαριαία το νήμα της ζωής τους.

«Δεν ήταν να πεις η κακιά η ώρα, γιατί ο άνθρωπος το προκαλούσε. Με πήρε η κοινή μας οδοντίατρος και μου λέει “τον είδα να οδηγεί”. Και είπα εκείνη την ώρα “το είδα το BMW που έκανε αυτά”. Και είπα “πάει να σκοτώσει κάποιον”. Πού να φανταστώ ότι θα σκότωνε τη Μαρία μας και το παιδί;», αναφέρει φίλη των θυμάτων. Σε βάρος του 44χρονου ασκήθηκαν δύο διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος άλλων και για ανθρωποκτονία εξ’ αμελείας κατά συρροή και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία.

Ο ίδιος υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή, πως πήγαινε κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας και πως δεν παραβίασε το κόκκινο πριν το δυστύχημα. «Αυτός μας λέει ότι “εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα… μου έκοψε τον δρόμο” και ότι “έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα”. Αυτό μας λέει. Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Χάθηκαν δύο ψυχές», αναφέρει η αδερφή του. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται το όχημα με τις δύο γυναίκες, έτοιμο να στρίψει με κατεύθυνση την παραλία, όταν ξαφνικά η BMW του 44χρονου σκορπάει τον θάνατο.

Όπως αναφέρουν συγγενείς του, η ταχύτητα ήταν τρόπος ζωής για εκείνον. Συμμετείχε σε αγώνες ταχύτητας ακόμη και στο εξωτερικό, ενώ όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, φέρεται να έκανε και κόντρες σε κεντρικούς δρόμους της Ρόδου. Στο αυτοκίνητό του την στιγμή του τροχαίου επέβαιναν η 24χρονη σύντροφός του και ο 17χρονος γιος του. Όλοι τους γλίτωσαν με επιπόλαια τραύματα και μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο.