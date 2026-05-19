Η παραλία της Πλάζ της Πάτρας άλλαξε χρώμα... Ο Δήμος τη "στρώνει" πάλι με χώμα - ΦΩΤΟ

Εργασίες διαμόρφωσης στην Πλαζ της Πάτρας, στην περιοχή της Αγυιάς, ξεκίνησαν σήμερα το πρωί από συνεργεία του Δήμου Πατρέων, με στόχο την βελτίωση της εικόνας της παραλίας για τους λουόμενους και τους περιπατητές που επισκέπτονται την περιοχή για μπάνιο και αναψυχή.

Οι παρεμβάσεις έγιναν με τη συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου, ενώ οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν από το σημείο απέναντι από το κολυμβητήριο, για να αποκαταστήσουν την παραλία μετά από τις φθορές λόγω και του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών. Το πρωί της Τρίτης, αυτό που έγινε αφορούσε κυρίως την επίστρωση της παραλίας και την ενίσχυσή της, ώστε να προσφέρεται για ηλιοθεραπεία και μπάνιο.

Οι εργασίες έγιναν σε ένα μήκος περίπου 200 μέτρων από τη συμβολή της Κανελλοπούλου με την Ηρώων Πολυτεχνείου προς την Πλαζ της Πάτρας, ωστόσο παραμένουν τα επίμαχα τμήματα κυρίως στην πρώτη στροφή της παραλιακής οδού, όπου μεγάλο τμήμα του δρόμου έχει διαλυθεί από τον κυματισμό της θάλασσας.