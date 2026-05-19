Πάτρα: Έκλεβαν σπίτια από Ρίο μέχρι Βραχνέικα - Δύο συλλήψεις - Πώς δρούσε η οργάνωση

Εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών σε οικίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στη Ροδοδάφνη Αιγιαλείας και σε περιοχή της Κορινθίας, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με τη συνδρομή των ομάδων ΟΠΚΕ Πατρών, Αιγιαλείας και Κορινθίας και του Αστυνομικού Τμήματος Βέλου-Βόχας Κορινθίας, δύο ημεδαποί άνδρες, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται τέσσερις ακόμη ημεδαποί άνδρες (οι δυο επίσης μέλη της εγκληματικής οργάνωσης).

Σε βάρος των κατηγορούμενων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση - συμμορία, διακεκριμένη κλοπή και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, διαπιστώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε συσταθεί από τις 13-10-2025 έως τις 18-04-2026, με σκοπό την διάπραξη κλοπών.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εξιχνίασαν συνολικά έντεκα κλοπές (10 τετελεσμένες – 1 απόπειρα) σε οικίες και σε όχημα, που διέπραξαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τον Οκτώβριο του έτους 2025 έως τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, σε περιοχές της Πάτρας (Ψαθόπυργο, Ρίο, Πάτρα, Παραλία, Βραχνεϊκα, Καμίνια) και στην Αρχαία Κόρινθο, αφαιρώντας κοσμήματα και χρήματα, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις -102.000- ευρώ.

Ως προς την μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης, οι κατηγορούμενοι, εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση, εγκληματική ομάδας, δρώντας κυρίως πρωινές ώρες και επιλέγοντας να διαρρηγνύουν οικίες σε παραλιακές περιοχές, στις οποίες μετέβαιναν με συγκεκριμένα αυτοκίνητα, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.

Επιπλέον, από τις 24-04-2025 έως τις 16-07-2025, πριν τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης, τρεις από τους κατηγορούμενους διέπραξαν τρεις κλοπές σε οικίες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος, που υπερβαίνει τις -37.500- ευρώ και -20.000- Λεκ Αλβανίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να διακριβωθεί αν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.