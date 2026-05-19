Πάτρα: Πληθαίνουν οι επιθέσεις από Ρομά- «Επαγρύπνηση κοντά στους καταυλισμούς» συνιστούν οι αστυνομικοί

Το ζήτημα της παραβατικότητας ανήλικων Ρομά, βρίσκεται το επίκεντρο της αστυνομικής δραστηριότητας στην Αχαΐα για ακόμη μια φορά, με πρόσφατα περιστατικά να επαναφέρουν το θέμα στην επικαιρότητα.

Ληστείες, κλοπές και επιθέσεις σε πολίτες καταγράφονται τόσο στο κέντρο της Πάτρας όσο και στις γύρω περιοχές ανά το νομό.

Το πιο πρόσφατο και σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες στον Ρηγανόκαμπο, όταν μια γυναίκα έπεσε θύμα επίθεσης από ανήλικους Ρομά. Όπως περιγράφει στο thebest.gr ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Δημήτρης Λιούκας, «οι δράστες εκσφενδόνισαν πέτρες στο όχημά της, την ανάγκασαν να το ακινητοποιήσει και αφαίρεσαν την προσωπική της τσάντα μέσα από το σπασμένο παράθυρο. Η γυναίκα επιχείρησε να τους καταδιώξει προκειμένου να ανακτήσει τα αντικείμενά της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά την άμεση επέμβαση σταθμού της Άμεσης Δράσης, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία για το περιστατικό».

Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον Ρηγανόκαμπο. Στο κέντρο της πόλης καταγράφεται συστηματική δραστηριότητα ανήλικων, με τεχνικές αντιπερισπασμού σε βάρος πολιτών, ενώ σε καταστήματα εκμεταλλεύονται τον συνωστισμό για να αφαιρούν τσάντες, πορτοφόλια και κινητά τηλέφωνα.

«Εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες να είναι πάντα σε επαγρύπνηση, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν καταυλισμοί. Παρότι αστυνομεύονται, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός για κάθε πολίτη. Υπάρχει μείωση προσωπικού στην Αχαΐα και προσπαθούμε, οι εναπομείναντες, να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απαιτείται, όμως, και προσοχή από τους πολίτες», λέει στο thebest.gr ο κ. Λιούκας, ο οποίος κάνει εκτενή αναφορά τόσο στις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί όσο και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές δυνάμεις: «Το φαινόμενο της παραβατικότητας από ανήλικους Ρομά δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Κατά διαστήματα, στην περιοχή μας, έχουμε εξαρθρώσεις εγκληματικών ομάδων, οι οποίες λειτουργούν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, εφορμώντας από υπαίθριους καταυλισμούς αλλά και οικισμούς που υπάρχουν τόσο στη Δυτική Αχαΐα όσο και στην Αιγιάλεια. Τελευταία, είχαμε την εξάρθρωση μιας εγκληματικής ομάδας που χρησιμοποιούσε ανήλικα, τα οποία, λόγω σωματοδομής, έκαναν εισόδους σε ανασφάλιστα παράθυρα και θύρες σπιτιών, αφαιρώντας διάφορα αντικείμενα. Κάποια από αυτά είχαν οδηγηθεί σε δομές, προκειμένου να τύχουν προστασίας και περαιτέρω φροντίδας».

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται, αναφέρει ότι ο Ρηγανόκαμπος αστυνομεύεται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα κατόπιν υπουργικής εντολής, με συνεχείς περιπολίες στην περιοχή. Παράλληλα, τονίζει ότι η εγκληματικότητα από Ρομά αποτελεί μόνιμο στόχο δράσης της ηγεσίας του Υπουργείου: «Πρόσφατα είχαμε την ενίσχυση της Δυτικής Αχαΐας με προσωπικό εκτός Αχαΐας, ώστε να επανδρωθεί η τοπική ΟΠΚΕ και η τοπική Ομάδα ΔΙΑΣ. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην Αιγιάλεια. Η κατάσταση δείχνει να είναι υπό έλεγχο, αλλά πάντα υπό το πρίσμα των εκάστοτε προϋποθέσεων που ορίζουν η αποφυλάκιση παραβατικών στοιχείων αλλά και η εποχή, καθώς το καλοκαίρι τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, με τον κόσμο να αφήνει ανοιχτά παράθυρα και πόρτες».