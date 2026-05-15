Για τον ήρωα της Καισαριανής: «Λευτέρης Κιοσσές, Χαίρε Ελλάδα Μητέρα Ηρώων»

Παρουσιάστηκε από τον εκδοτικό οίκο Hostorical Quest το βιβλίο «Λευτέρης Κιοσσές, Χαίρε Ελλάδα Μητέρα Ηρώων, + Καισαριανή 5.6.1942» του συγγραφέα και δημοτικού συμβούλου Χαλανδρίου Κώστα Αγγελή, που μόλις κυκλοφόρησε.

Η εκδήλωση έγινε την Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, στις 19.00, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1).

Το Βιβλίο και τον συγγραφέα Κώστα Αγγελή προλόγισαν οι: Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και εξωτερικής πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, βουλευτής Α’ Αθηνών. Σωτήρης Ριζάς, διευθυντής Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών. Αννίτα Παναρέτου, συγγραφέας, Δρ. Φιλολογίας. Συντόνισε, διάβασε και παρενέβη η δημοσιογράφος Ματρώνη Δικαιάκου, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Σίμος Ρούσσος, δήμαρχος Χαλανδρίου και ο Κώστας Αναστόπουλος, πρώην δήμαρχος Υδραίων.

Το βιβλίο αναφέρεται στον αντιστασιακό Λευτέρη Κιοσσέ, 21 ετών, με καταγωγή από την Ύδρα, που έμενε στο Πολύδροσο και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά δημοσιεύεται το ημερολόγιό του μέσα από τις φυλακές Αβέρωφ, όπου κρατείτο, ως συμμετέχων σε αντιστασιακή οργάνωση στο Χαλάνδρι, με τον τίτλο «Ελεύθεροι Σκλάβοι». Αν και η ποινή του ήταν 5 χρόνια φυλάκιση, εκτελέστηκε ως όμηρος – αντίποινα – με 7 ακόμη Έλληνες πατριώτες, «εγκαινιάζοντας» το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, στις 5.6.1942.



Ο ΗΡΩΑΣ

Το ημερολόγιο έγραφε Παρασκευή 5 Ιουνίου 1942. Οκτώ αθώοι άνδρες θα εκτελούνταν τα χαράματα της ημέρας εκείνης «εγκαινιάζοντας», έναν νέο τόπο μαρτυρίου, το θυσιαστήριο της Καισαριανής. Οκτώ Ήρωες θα πλήρωναν με τη ζωή τους για πράξεις που δεν έκαναν, ακούσιοι πρωταγωνιστές της απόλυτης πανγερμανικής παραφροσύνης των αντιποίνων. Οκτώ Έλληνες, περιβαλλόμενοι με τη λευκή άλω, θα καθαγιάζονταν στο ταξίδι τους στο φως, στην ιστορία, στην αθανασία. Ήταν οι Οκτώ Πρώτοι. Ανάμεσά τους, ο Λευτέρης Κιοσσές. Στα εικοσιένα του μόλις χρόνια, θα προλάβαινε να γνωρίσει τις αιχμηρές γωνίες της Γερμανικής απανθρωπιάς. Θα προλάβαινε να ζήσει την αδικία σε όλη της την έκταση. Θα προλάβαινε να μιλήσει για τις σκοτεινές ώρες της απομόνωσης στο κελί του, μέσα από τις 362 πυκνογραμμένες δυσανάγνωστες σελίδες. Θα προλάβαινε να αιματώσει το δέντρο της ελευθερίας. Δεν θα προλάβαινε όμως να μεγαλώσει! Δεν θα προλάβαινε να σπουδάσει, να ερωτευτεί, να εργαστεί! Δεν θα προλάβαινε να ζήσει! Η άλκιμη νιότη του θα ξοδευόταν για την πατρίδα. Το «Πεθαίνουμε σαν άνδρες για την Πατρίδα», το «Χαίρε Ελλάδα, μητέρα Ηρώων» ήταν οι τελευταίες σκέψεις του, αποτυπωμένες σε ένα μικρό χαρτάκι, με παραλήπτες τους γονείς του, τις αδελφές του, την Ελλάδα. Ο ηρωισμός, ο πατριωτισμός, η θυσία, η μετάβαση στην αιωνιότητα όλα σε υπέρθεση, όλα στο απόλυτο, από ένα αγόρι 21 ετών. Δίπλα του, ο φίλος του, ο «αδελφός» του, ο Νίκος Μοσχόπουλος και μαζί τους έξι ακόμη «όμηροι», προερχόμενοι από τη «δεξαμενή» των συλληφθέντων στην προσπάθεια διαφυγής τους στη Μέση Ανατολή, θύματα και αυτοί της αγάπης τους για την πατρίδα. Τα όσα προηγήθηκαν, τα όσα ακολούθησαν, ο αντίκτυπος, που άφησε στις οικογένειες των εκτελεσμένων, στην Αθηναϊκή κοινωνία σε συνδυασμό με τις προσωπικότητες εκείνων των Οκτώ Πρώτων, αποτυπώνονται στον χωροχρόνο της παρούσας έρευνας. Στόχος της έκδοσης να ανασύρει μνήμες, να φωτίσει άγνωστες και αθέατες στιγμές ιστορίας, να μιλήσει για τον Λευτέρη, για τον Νίκο, για την αδικημένη γενιά, να μιλήσει για Ήρωες, να τιμήσει Ήρωες.



Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Γεννήθηκε, μεγάλωσε, ζει και επιχειρει στο Χαλάνδρι. Το 1983 αποφοίτησε από το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων και κατόπιν σπούδασε στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Αθήνας, παρακολουθώντας παράλληλα σεμινάρια δημοσιογραφίας. Από το 1990 διατηρεί ατομική επιχείρηση κοσμημάτων και ωρολογίων στο κέντρο του Χαλανδρίου.

Έχει δύο γιους ηλικίας 27 και 24 ετών.

Στα σπουδαστικά του χρόνια ασχολήθηκε με τα κοινά, με ενεργή συμμετοχή στο νεολαιίστικο κίνημα της δεκαετίας του 1980.

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης (2011- 2012), Πρόεδρος του Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου (Ιούνιος - Νοέμβριος 2013) και Υπεύθυνος Πολιτισμού του Δήμου (Δεκέμβριος 2013 - Αύγουστος 2014), Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Οκτώβριος 2014 - Σεπτέμβριος 2023). Έχει δημοσιεύσει άρθρα του σε εβδομαδιαίο και τοπικό Τύπο, καθώς και σε sites με πολιτικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.

Το 2017, εξέδωσε την πρώτη ολοκληρωμένη συγγραφική του δουλειά με τίτλο : "31 Στιγμές στον Χρόνο, Διαδρομές Ορθοδοξίας στο Χαλάνδρι", εκδ. Καλλιγράφος. Το 2022, ακολούθησε το δεύτερο βιβλίο του με τίτλο: "Μιχαήλ Μάνος (1898-1944), Η ζωή, το έργο και η θυσία ενός αληθινού πατριώτη", εκδ. Historical Quest.