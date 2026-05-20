Πάτρα: Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Αντώνη Δ. Σκιαθά

Η νέα ποιητική συλλογή του συμπολίτη λογοτέχνη Αντώνη Δ. Σκιαθά με τίτλο "Χειρόγραφα" που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ιωλκός, μετά τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και το Salone Internazionale del Libro Torino, θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση στη γενέθλια πόλη της, την Πάτρα, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 & ώρα 7.30 μ.μ, στο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν 16 και Αγ. Διονυσίου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Ο συγγραφέας Βασίλης Λαδάς, η κριτικός λογοτεχνίας Μίνα Πετροπούλου και ο εκδότης Κωνσταντίνος Κορίδης.

Θα προλογίσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ενώ ποιήματα θα διαβάσει η ποιήτρια Βαρβάρα Χριστιά.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο ποιητής Γιώργος Πισσάνης.

Όπως διαβάσαμε στο σάιτ των εκδόσεων Ιωλκός, στη νέα του ποιητική συλλογή "Χειρόγραφα", ο Αντώνης Δ. Σκιαθάς συνθέτει έναν ιδιότυπο κύκλο ποιητικών προσωπογραφιών, όπου η Ιστορία, η μνήμη και η ανθρώπινη συνείδηση συνομιλούν μέσα από εμβληματικές μορφές του πνεύματος, της τέχνης, της επιστήμης και της πολιτικής.

Τα ποιήματα λειτουργούν ως «αρχεία» και «τεκμήρια»: χειρόγραφα ενός πολιτισμού που διασώζεται αποσπασματικά, μέσα από φωτιές, πολέμους, εξορίες, προσωπικές και συλλογικές καταστροφές. Από τον Άλαν Τούρινγκ έως τη Μάγια Αγγέλου, από τον Μαγιακόφσκι έως τον Ουίτμαν, οι μορφές που διατρέχουν τη συλλογή δεν παρουσιάζονται βιογραφικά, αλλά ποιητικά — ως φορείς ιδεών, τραύματος, αντίστασης και στοχασμού.

Η γλώσσα του Αντώνη Σκιαθά είναι πυκνή, ελεγειακή, με έντονη σκηνικότητα και διακειμενική φόρτιση. Το βιβλίο συγκροτεί ένα ενιαίο ποιητικό σύμπαν, όπου το προσωπικό και το ιστορικό, το αρχειακό και το μεταφυσικό, συνυπάρχουν σε μια διαρκή αναμέτρηση με τον χρόνο και τη φθορά.

Τα Χειρόγραφα δεν αποτελούν απλώς μια ποιητική συλλογή αναφορών· συνιστούν μια βαθιά ποιητική κατάθεση για τη μνήμη ως ευθύνη, για τον πολιτισμό ως εύθραυστο ίχνος και για την ποίηση ως τελευταία πράξη διάσωσης.

*Ο Αντώνης Δ. Σκιαθάς γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει στην Πάτρα. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στη Συντήρηση Έργων Τέχνης και στη Δημιουργική Γραφή. Είναι ποιητής, ανθολόγος και κριτικός λογοτεχνίας. Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σε 17 γλώσσες, ενώ έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνδιηύθυνε το λογοτεχνικό περιοδικό «Ελίτροχος» στη δεκαετία του ’90. Στη συνέχεια δημιούργησε και διαχειρίζεται το Patras World Poetry Festival, το «Γραφείον Ποιήσεως», τα Βραβεία Ποίησης «Jean Moréas», τον βιότοπο πολιτισμού Culture Book https://www.culturebook.gr/.

Το 2020 τιμήθηκε από τον φορέα πολιτισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση EUNIC να εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως ποιητής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει διδάξει ποίηση στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Τμήμα Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, του Κύκλου Ποιητών, του PEN Greece, μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», επίτιμος πρόεδρος της Greek Library of London και μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.

Το 2023 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Συγγραφέων. Η Αρχιτεκτονική της Σιωπής συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα για το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 2023. Το 2025 βραβεύτηκε στη Ρουμανία για το σύνολο του έργου του με το βραβείο «Nichita Stănescu».

