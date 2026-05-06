"Ο Νόμος του Γηπέδου": Νέο ποδοσφαιρικό βιβλίο του Πατρινού συγγραφέα Μάριου Μάντζου

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις Εκδόσεις Δίχτυ το νέο βιβλίο του Πατρινού δημοσιογράφου Μάριου Μάντζου με τίτλο «Ο Νόμος του Γηπέδου», Στιγμές που άλλαξαν την ποδοσφαιρική ιστορία.

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε στη διεθνή αγορά στην αγγλική γλώσσα το 2025 με τίτλο «Turning Points: Moments That Defined Football History» βρίσκεται πλέον στα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας από τις Εκδόσεις Δίχτυ.

«Ο Νόμος του Γηπέδου» βουτά στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας και ανασύρει μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές που πυροδότησαν αλλαγές στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου μέσα στο χρόνο.

Ανακαλύψτε, μεταξύ άλλων:

- Πώς η απόφαση της FA να αποκλείσει το ποδόσφαιρο Γυναικών το 1921 άλλαξε τον ρου του παιχνιδιού

- Πώς ένα λανθασμένα ακυρωθέν γκολ το 1973 αποκάλυψε το περίφημο Total Football στην παγκόσμια σκηνή

- Πώς ο θάνατος του Μαρκ-Βιβιέν Φοέ το 2003 οδήγησε σε κρίσιμες αλλαγές που έσωσαν τη ζωή του Κρίστιαν Έρικσεν 19 χρόνια αργότερα

- Πώς το «γκολ-φάντασμα» του Φρανκ Λάμπαρντ το 2010 άνοιξε το δρόμο για το goal-line technology.

Από τον Γιόχαν Κρόιφ και τον Αρίγκο Σάκι ώς τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τον Νταβίντ Σίλβα. Το βιβλίο αποτελεί ένα ποδοσφαιρικό μουσείο και μία παρέλαση μερικών εκ των σπουδαιότερων προσωπικοτήτων όλων των εποχών που πρωταγωνίστησαν σε στιγμές που διαμόρφωσαν το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τον Απρίλιο σε όλα τα βιβλιοπωλεία και της Πάτρας και είναι διαθέσιμο για online παραγγελίες.

*Ο Μάριος Μάντζος είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας από την Πάτρα. Έχει εργαστεί σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα και αθλητικούς φορείς, ενώ ασχολείται ενεργά με το podcasting. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο του μετά το The Social One για τον Γιούργκεν Κλοπ που κυκλοφόρησε με επιτυχία διεθνώς.

