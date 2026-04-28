Γεράσιμος Παπαδόπουλος για Σκιάθο: «Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή»

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι σεισμολόγοι μετά τον νέο σεισμό 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Σκιάθο το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εφιστά προσοχή, καλώντας τους κατοίκους να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας.

«Νέος σεισμός, ανέβηκε το μέγεθος στη Σκιάθο, 4,9, αισθητός και στην Αττική. Αυτό σημαίνει ότι οι προηγούμενοι σήμερα ήταν προσεισμοί.

Από εδώ και πέρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις εκτιμήσεις μας. Οι κάτοικοι να ακολουθούν τα ατομικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Στη γειτονική Αλόνησσο το Μάρτιο του 1965 είχε κάνει 6.1, αλλά δεν είναι ίδια εστία, γειτονική» τονίζει ο σεισμολόγος σε ανάρτησή του.