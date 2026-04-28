Νέος ισχυρός σεισμός στην Σκιάθο, αισθητός και στην Αττική

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/04/2026) στη Σκιάθο και έγινε αισθητός στην Αθήνα, ενώ σημειώνονται μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βόρεια από τη Σκιάθο ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.