Νέος ισχυρός σεισμός στην Σκιάθο, αισθητός και στην Αττική

Συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία στις Σποράδες
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (28/04/2026) στη Σκιάθο και έγινε αισθητός στην Αθήνα, ενώ σημειώνονται μετασεισμοί στην περιοχή.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βόρεια από τη Σκιάθο ενώ το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.
Πάτρα- Γλαύκος: Λύματα στη θάλασσα- Η βλάβη στον αγωγό- Τι λέει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ
Πάτρα: Μπαινοβγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα οι μουσικοί του δρόμου - Ποιοι καταγγέλουν ηχορύπανση - ΒΙΝΤΕΟ
Πάτρα: Γέμισε αφίσες για να κλείσει η Βάση της Σούδας- Τι είναι η πρωτοβουλία CloseSoudaBase
