Πάτρα: Γέμισε αφίσες για να κλείσει η Βάση της Σούδας- Τι είναι η πρωτοβουλία CloseSoudaBase

Σήμερα δόθηκε συνέντευξη Τύπου για την πρωτοβουλία CloseSoudaBase
Αφίσες για να κλείσει η Βάση της Σούδας έχει γεμίσει η Πάτρα. Σήμερα δόθηκε συνέντευξη Τύπου για την ενημέρωση σχετικά με την πρωτοβουλία CloseSoudaBase.
Όπως επισημάνθηκε από τον Βασίλη Κυπραίο η Πρωτοβουλία είναι ανοικτή "για ανθρώπους δημοκράτες και προοδευτικούς ασχέτως με το αν εντάσσονται ή όχι σε κάποιον πολιτικό χώρο. Γιατί στοχεύουμε στη Βάση της Σούδας. Καταρχάς γιατί όσα δεινά αναφέραμε συμβαίνουν επειδή υπάρχουν βάσεις σαν αυτή της Σούδας. Κατά δεύτερον η βάση της Σούδας συγκεκριμένα είναι σημαντική γιατί αποτελεί βάση ανεφοδιασμού καυσίμων και πυρομαχικών".
Η πρωτοβουλία έχει ετοιμάσει κείμενο υπογραφών όπου ως τώρα ανέρχονται σε 3.500.
