Πάτρα- Γλαύκος: Λύματα στη θάλασσα- Η βλάβη στον αγωγό- Τι λέει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της περιοχής η κατάσταση στον ποταμό Γλαύκο, ο οποίος εδώ και δύο μήνες παρουσιάζει έντονη δυσοσμία και θολότητα στα νερά του.

Αιτία του προβλήματος είναι βλάβη σε υπόγειο αγωγό λυμάτων, που συνδέεται με το σύστημα βιολογικού καθαρισμού και επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των νερών του ποταμού μέχρι τις εκβολές του καθώς τα λύματα καταλήγουν στη θάλασσα.

«Πρόκειται για βλάβη στον αγωγό λυμάτων που διέρχεται υπόγεια και κάθετα του ποταμού που καταλήγει στη θάλασσα. Λειτουργεί σε βάθος 6 μέτρων από τον πυθμένα και συνδέεται με τον βιολογικό καθαρισμό», επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης.

Επίσης, εξηγεί ότι το σημείο της βλάβης έχει ήδη εντοπιστεί, ωστόσο η επισκευή απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες. «Η βλάβη βρίσκεται στο ύψος της οδού Μελεάγρου, περίπου μισό χιλιόμετρο από τις εκβολές του ποταμού. Έχουμε κάνει αυτοψία στο σημείο και για να ξεκινήσουμε την επιδιόρθωση της βλάβης, θα πρέπει να πέσει η στάθμη του νερού, για να μπορέσουν να μπουν τα μηχανήματα. Είμαστε σε συνεννόηση με όλες τις υπηρεσίες και ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνουν οι αρμόδιοι, για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Τα έργα θα γίνουν με ασφαλή τρόπο για τους εργαζομένους».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο χημικών αποβλήτων να καταλήγουν στο ίδιο δίκτυο, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ ήταν κατηγορηματικός: «Στο δίκτυο της αποχέτευσης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να πέφτουν χημικά απόβλητα, αυτό λέει η νομοθεσία. Εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε γίνεται παράνομα, αλλά υπόψιν μας δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο».