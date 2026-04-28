Πάτρα: Μπαινοβγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα οι μουσικοί του δρόμου - Ποιοι καταγγέλουν ηχορύπανση - ΒΙΝΤΕΟ

Ο ήχος από τα μουσικά όργανα μουσικών του δρόμου, ακούγεται ως ηχορύπανση στα αυτιά επαγγελματιών του κέντρου της Πάτρας, οι οποίοι καλούν την αστυνομία.

Το θέμα των μουσικών του δρόμου έρχεται ξανά στην επικαιρότητα καθώς κάποιοι καταγγέλουν στην τοπική ΕΛ.ΑΣ την παρουσία τους κοντά στις επιχειρήσεις τους, κάνοντας λόγο για ηχορύπανση, με αποτέλεσμα αντί για το δρόμο να καταλήγουν στο αστυνομικό τμήμα δίνοντας εξηγήσεις για τη μουσική και τα μέσα με την οποία την παίζουν.

Κατά καιρούς εντοπίζονται διάφορα άτομα, άλλοι μεγαλύτεροι σε ηλικία και άλλοι μικρότεροι, να παίζουν μουσική, ακόμη και να τραγουδούν στο κέντρο της Πάτρας και κυρίως σε δημοφιλείς πεζόδρομους. Αγίου Νικολάου, Ρήγα Φεραίου και Μαιζώνος μπορεί κανείς να τους ακούσει σε καθημερινή βάση, ενώ το ρεπερτόριό τους κινείται γύρω από κλασικά κομμάτια και όχι μόνο.

Μόνο που οι ήχοι των μουσικών οργάνων τους, ενοχλούν εκείνους που τους ακούν όλη την ημέρα και την χαρακτηρίζουν ηχορύπανση και επίσης μουσική σε υψηλά ντεσιμπέλ. Για το λόγο αυτό καλούν την αστυνομία, η οποία και θα πρέπει να ακολουθήσει το πρωτόκολλο και να ελέγξει την καταγγελία.

Ο κ. Κώστας Μαλκάς παίζει σαξόφωνο στην Πάτρα, τις τελευταίες δεκαετίες. Χθές όμως κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα καθώς τον κατήγγειλαν για ηχορύπανση. Ούτε μία, ούτε δύο αλλά πολλές περισσότερες φορές έχει χρειαστεί να δώσει εξηγήσεις, τόσο σε μεμονωμένους -κυρίως επαγγελματίες του κέντρου- όσο και στην ελληνική αστυνομία, όταν επεμβαίνει μετά από σχετικές καταγγελίες για ηχορύπανση και χρήση μουσικών οργάνων με υψηλά ντεσιμπέλ. Ο κ. Κώστας μας εξηγεί πως δεν παίζει μουσική στη διαπασών καθώς δεν διαθέτει επαγγελματικά ηχεία, παρά μόνο ένα μικρό mp3 με δύο μικρά ηχεία το οποίο λειτουργεί συνοδευτικά στη μουσική του.

Ο ίδιος μας είπε πως έτσι βγάζει το ψωμί του, ενώ αντιμετωπίζει και ζητήματα υγείας. Αυτό έκανε και αυτό συνεχίζει να κάνει χωρίς να επιθυμεί να προκαλέσει. Όπως μας λέει, τον στραβοκοιτάζουν ενώ κάποιοι τον έχουν σπρώξει κιόλας, για να φύγει από το σημείο όπου παίζει το σαξόφωνό του.