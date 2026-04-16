Κεφαλονιά: Τα κενά, οι κρίσιμες ώρες και το χρονικό του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά με τους τρεις άνδρες που ήταν μαζί της να παίζουν ουσιαστικά θέατρο.

Η υπόθεση του θανάτου της Μυρτούς στην Κεφαλονιά έχει προκαλέσει σοκ, καθώς η παρέα που την συνόδευε την παράτησε αναίσθητη παριστάνοντας ότι δεν την ήξεραν. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων αν η κοπέλα είχε μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Οι νεαροί που ήταν μαζί της ισχυρίζονται ότι η κοπέλα έκανε χρήση κοκαΐνης. Ο θάνατός της προήλθε από ανακοπή καρδιάς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο η αιτία παραμένει άγνωστη, με τις τοξικολογικές εξετάσεις να ρίχνουν φως στο μυστήριο.

Σοκαρισμένος ο σύντροφός της, μιλώντας στο MEGA, ισχυρίζεται πως εκείνο το βράδυ όλοι ήξεραν πως θα βγει μαζί του. Εκείνος όμως την άφησε κοντά στο σπίτι της για να βγει για ένα ποτό με τον 23χρονο φίλο της. Ένα ποτό που κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία.

«Το καταλαβαίνετε τι έχουνε κάνει; Καταλαβαίνετε ότι η Μυρτώ μέσα στο ασθενοφόρο ανοιγόκλεινε τα μάτια της; Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο το πρωί και μου λέει: ‘’Πού είναι η κοπέλα σου;’’. Λέω: ‘’σπίτι’’. Μου λέει: ‘’Παρ’ την τηλέφωνο’’. ‘’Γιατί’’, του λέω, ‘’τι έγινε;’’… Λέει: ‘’Δεν είναι διαθέσιμο’’. Δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ δηλαδή το κινητό να έλεγε δεν είναι διαθέσιμο.

Το βίντεο από την μεταφορά της 19χρονης από το δωμάτιο του ξενοδοχείο στο πάρκο σοκάρει…