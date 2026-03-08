Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε κινητά στις φυλακές Τρικάλων

Drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα καταρρίφθηκε τα ξημερώματα κοντά στις Φυλακές Τρικάλων, σε απόπειρα παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:40, όταν εντοπίστηκε drone να κινείται σε κοντινή απόσταση από τις φυλακές, μεταφέροντας μικρό δέμα. Το πακέτο ήταν καμουφλαρισμένο με κολλημένα πλαστικά πράσινα φύλλα, ώστε σε περίπτωση πτώσης στη νεκρή ζώνη να μην γίνεται εύκολα αντιληπτό.

Καταρρίφθηκε το drone

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό αντι-drone σύστημα (jammer) του Τμήμα Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα το drone να καταρριφθεί πριν ολοκληρώσει την αποστολή του.

Το δέμα κατασχέθηκε, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν περιπολίες του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών και αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εντοπιστεί ο χειριστής του drone. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.