#TAGS Κλήρωση Τζόκερ Αριθμοί τζόκερ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για το 1 εκατ. ευρώ

Μήπως κερδίσατε;

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 1.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

 Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ (3037) για το 1.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 7, 8, 29, 34, 39 και Τζόκερ το 7.

#tags Κλήρωση Τζόκερ Αριθμοί τζόκερ
Ειδήσεις
Κοινωνία
Ειδήσεις