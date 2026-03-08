Ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones στα Εμιράτα - Μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη

Απόκοσμες εικόνες
Στους 394 οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο, αυτή την εβδομάδα, ανάμεσά τους 83 παιδιά, λέει το υπουργείο Υγείας της χώρας.
Πυκνός μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη μετά τα ισραηλινά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, που είχαν ως συνέπεια τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, αλλά και πολλά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της ιρανικής πρωτεύουσας με καύσιμα.
Καταστροφές γύρω από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Νέο βίντεο από την επίθεση στις πετρελαϊκές βάσεις
Απόκοσμο σκηνικό στην Τεχεράνη
