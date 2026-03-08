Αιγιάλεια: Ομιλία στις Καμάρες για τις αρχαίες Ρύπες από την Ντόρα Κατσωνοπούλου

Τα Τοπικά Συμβούλια και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, οργανώνουν ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 15 Mαρτίου 2026, και ώρα 18:30, στην αίθουσα «ΑΠΟΛΛΩΝ» Καμαρών.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Αρχαιολόγος Ντόρα Κατσωνοπούλου, Διευθύντρια του Ερευνητικού Προγράμματος Αρχαίας Ελίκης και Πρόεδρος της Εταιρείας Φίλων Αρχαίας Ελίκης, με θέμα ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Ρύπες, η μητρόπολη του Κρότωνα.

Η κ. Κατσωνοπούλου, γνωστή διεθνώς για το σημαντικό έργο της στην Αρχαία Ελίκη, είναι και η κύρια μελετήτρια της αρχαιολογίας της Αιγιάλειας και έχει γράψει το βιβλίο ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ, Ιστορική-Αρχαιολογική Περιήγηση που κυκλοφόρησε το 2023 και παρουσιάστηκε στο Αίγιο με μεγάλη επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2023. Στο βιβλίο, η συγγραφέας αφιερώνει το κεφάλαιο 2 στην ιστορία και αρχαιολογία της πόλης των Ρυπών και της επικράτειάς της, της Ρυπικής (πρώην Δήμοι Συμπολιτείας και Ερινεού) και στην αποικία του Κρότωνα που ίδρυσαν οι Ρύπες στην Κάτω Ιταλία.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.