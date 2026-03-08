Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αιγιάλεια: Ομιλία στις Καμάρες για τις αρχαίες Ρύπες από την Ντόρα Κατσωνοπούλου

Αιγιάλεια: Ομιλία στις Καμάρες για τις α...

Την Κυριακή 15 Μαρτίου στις Καμάρες Ερινεού

Τα Τοπικά Συμβούλια και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, οργανώνουν ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 15 Mαρτίου 2026, και ώρα 18:30, στην αίθουσα «ΑΠΟΛΛΩΝ» Καμαρών.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει η Αρχαιολόγος Ντόρα Κατσωνοπούλου, Διευθύντρια του Ερευνητικού Προγράμματος Αρχαίας Ελίκης και Πρόεδρος της Εταιρείας Φίλων Αρχαίας Ελίκης, με θέμα ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: Ρύπες, η μητρόπολη του Κρότωνα.

Η κ. Κατσωνοπούλου, γνωστή διεθνώς για το σημαντικό έργο της στην Αρχαία Ελίκη, είναι και η κύρια μελετήτρια της αρχαιολογίας της Αιγιάλειας και έχει γράψει το βιβλίο ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ, Ιστορική-Αρχαιολογική Περιήγηση που κυκλοφόρησε το 2023 και παρουσιάστηκε στο Αίγιο με μεγάλη επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2023. Στο βιβλίο, η συγγραφέας αφιερώνει το κεφάλαιο 2 στην ιστορία και αρχαιολογία της πόλης των Ρυπών και της επικράτειάς της, της Ρυπικής (πρώην Δήμοι Συμπολιτείας και Ερινεού) και στην αποικία του Κρότωνα που ίδρυσαν οι Ρύπες στην Κάτω Ιταλία.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. 

Ειδήσεις Τώρα

Έτσι θα γίνει το Ηρώδειο μετά τις εργασίες: Οι προτάσεις αναστήλωσης σε σκηνή, καμαρίνια, εκδοτήρια

Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία

Η φωτογραφία του αργυροπελεκάνου στη λίμνη Κερκίνη που γοήτευσε το National Geographic

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αρχαία Ελίκη Αιγιάλεια Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0391\u03c1\u03c7\u03b1\u03af\u03b1 \u0395\u03bb\u03af\u03ba\u03b7","\u0391\u03b9\u03b3\u03b9\u03ac\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
823492
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις