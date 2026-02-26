Ζάκυνθος - Κακοκαιρία: Μεγάλες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο στον Λαγανά

Τις πληγές της μετράει η Ζάκυνθος μετά την κακοκαιρία που έπληξε έντονα το νησί τις τελευταίες ημέρες, αφήνοντας πίσω εκτεταμένες καταστροφές σε πολλές περιοχές.

Το παραλιακό μέτωπο του Λαγανά, ειδικότερα, βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, καθώς πολλά σημεία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ιδιωτικές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντικές απώλειες, ενώ τμήματα των παράλληλων δρόμων έχουν υποχωρήσει ή παρουσιάζουν ρωγμές.

Όπως αναφέρει το imerazante.gr, φερτά υλικά, πέτρες και κομμάτια ασφάλτου έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της παραλίας, ενώ η στάθμη της θάλασσας παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πέρα από τη θαλάσσια περιοχή, το χωριό αντιμετώπισε και ορισμένα μεμονωμένα περιστατικά βλαβών.

Δεδομένου ότι η φετινή θερινή σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει νωρίτερα, η αποκατάσταση και η επιδιόρθωση του παραλιακού χώρου χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Σύμφωνα με φορείς του νησιού, η κακοκαιρία άφησε πίσω της πολλές ζημιές δεξιά και αριστερά της παραλίας.

Κακοκαιρία στη Ζάκυνθο: Πότε ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης

«Περιμένουμε να σταματήσουν οι βροχές, ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις εργασίες αποκατάστασης, καθώς ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να επέμβουμε, υπό τον φόβο νέας επιδείνωσης του καιρού», δήλωσε στο τοπικό μέσο ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου, Παναγιώτης Λούντζης.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι, εκτός από την παραλία, σημειώθηκαν ζημιές και σε ορισμένα σημεία του χωριού, αλλά ήταν μεμονωμένες. «Προσπαθούμε να τις αποκαταστήσουμε με τη χρήση μηχανημάτων. Ωστόσο, αν δεν βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε άμεσα» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει ένα σημείο όπου έχουν σπάσει σωλήνες. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό να εισέλθουν μηχανήματα στη θάλασσα, καθώς το νερό έχει καλύψει μεγάλο μέρος της άμμου. «Πρέπει να περιμένουμε λίγες ημέρες, μέχρι να βελτιωθεί ο καιρός, ώστε τα συνεργεία να ξεκινήσουν τις εργασίες», τόνισε.