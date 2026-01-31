Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ιράν: Σε διαρροή αερίου οφείλεται η έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς

φωτό αρχείου amna.gr

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας

Η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ένα κτίριο κατοικιών της Μπαντάρ Αμπάς, ένα λιμάνι του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, οφείλεται σε διαρροή αερίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.

"Η αρχική αιτία του δυστυχήματος (...) είναι η συσσώρευση αερίου που διέρρευσε, προκαλώντας έκρηξη", δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Μοχαμάντ Αμίν Λιαγκάτ.

Ξεχωριστά συμβάντα αναφέρθηκαν αλλού στη χώρα, όμως τα ΜΜΕ απέρριψαν γρήγορα κάθε σχέση με ενδεχόμενη επίθεση ή δολιοφθορά, σε ένα πλαίσιο εντάσεων καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και έχει στείλει περίπου δέκα πλοία στον Κόλπο.

Ειδήσεις