Σ.Ε.Α.ΑΝ.: Όχι στη διάλυση του παραρτήματος του συλλόγου παραπληγικών και βαριά κινητικά αναπήρων στην Αχαΐα

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων Αχαΐας (ΣΕΑAΝ) με ανακοίνωση της, καταγγέλλει την απαράδεκτη όπως αναφέρει, και πραξικοπηματική απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών και Βαριά Κινητικά Αναπήρων (ΠΑΣΠΑ) να προχωρήσει στο μόνιμο κλείσιμο του παραρτήματος στην Αχαΐα.

Είχε προηγηθεί τον Οκτώβρη η προσωρινή αναστολή με τον ίδιο απαράδεκτο τρόπο, στερώντας το αναφαίρετο δικαίωμα των μελών του στις εκλογές του Συλλόγου που δεν πραγματοποιήθηκαν στο Παράρτημα στην Αχαΐα. Έχει επίσης προηγηθεί η απόρριψη του μοναδικού ψηφοδελτίου της ΕΣΚ που είχε κατατεθεί και η προσπάθεια αποκλεισμού υποψηφίων του παραρτήματος για την Κεντρική Διοίκηση. Τα μέλη του Συλλόγου ούτε έχουν ενημερωθεί ούτε έχουν ρωτηθεί για αυτή την εξέλιξη.

Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής:

"Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία περίοδο που οξύνονται τα προβλήματα των παραπληγικών και βαριά κινητικά αναπήρων, που στα πλαίσια της πολεμικής οικονομίας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ μας ετοιμάζουν κόλαση προκειμένου να ταΐσουν την κρεατομηχανή του πολέμου. Ετοιμάζουν έναν νέο κύκλο άγριων περικοπών, στα επιδόματα, στους μισθούς, στις συντάξεις και στις δαπάνες για υγεία, πρόνοια, ειδική αγωγή και αποκατάσταση, την επιβολή νέων πληρωμών για φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις, τεχνολογικά βοηθήματα.

Σε αυτή ακριβώς την δύσκολη περίοδο, που η οργάνωση των κινητικά αναπήρων είναι αναγκαία για να αντεπιτεθούν σε αυτά που έρχονται, επιλέγουν να διαλύσουν τον μεγαλύτερο και πιο ιστορικό Σύλλογο με εκατοντάδες μέλη στους κινητικά αναπήρους μόνο και μόνο επειδή δεν μπορούν να τον ελέγξουν!

Τα παραπάνω δυστυχώς επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα μας, πως όλα γίνονται γιατί δεν τους βγαίνει καλά η μοιρασιά, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Γιατί τα κονδύλια για την αναπηρία είναι πολλά και η μοιρασιά τους δύσκολη… Συνυπεύθυνoi σε αυτό η απερχόμενη Διοίκηση του Παραρτήματος και ο απερχόμενος Πρόεδρος της ( μέλος της ΕΕ ΠΟΜΑΜΕΑ Δυτικής Ελλάδας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ), ο Πρόεδρος και η Διοίκηση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Αμεα Δυτικής Ελλάδας (μέλος του ΓΣ της ΕΣΑΜΕΑ) που δεν πήραν καμία θέση, δεν έδωσαν καμία μάχη - ούτε για το τυπικό - να κρατηθεί ο Σύλλογος!

Δεν μπήκαν καν στην διαδικασία να ενημερωθούν τα μέλη του Παραρτήματος. Σαν να το είχαν όλοι προαποφασισμένο……. Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός πως αμέσως μετά την αναστολή του παραρτήματος εμφανίστηκε ως δια μαγείας νέος Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων στην Αχαΐα…..που μπορούν να ελέγχουν…

Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο………Δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα!!!! Μπορεί οι Κεντρικές Διοικήσεις των ΠΑΣΠΑ και της ΕΣΑΜΕΑ να έχουν μάθει να λειτουργούν με τα «μαγαζάκια» τους, το αναπηρικό κίνημα, οι παραπληγικοί και οι κινητικά ανάπηροι όμως ΟΧΙ!

Είναι φανερό πως θέλουν τον πλήρη έλεγχο στους Συλλόγους μας. Κάθε διαφορετική φωνή και άποψη φιμώνεται από τους υπέρμαχους της «δημοκρατίας» των «ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών», της «ενότητας των ανάπηρων χωρίς πολιτική και χρώμα!».

Να μας απαντήσουν με ποιο δικαίωμα πήραν τέτοια απόφαση, και γατί δεν παίρνει η Κεντρική Διοίκηση την πρωτοβουλία να καλέσει σε συνέλευση τα μέλη και να αποφασίσουν τα ίδια για το μέλλον του Συλλόγου; Τι φοβούνται;

Οι Σύλλογοι ανήκουν στα μέλη τους και όχι στις πλειοψηφίες των ξεπουλημένων ηγεσιών που στηρίζονται και στηρίζουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Που πλουτίζουν στις πλάτες μας κάνοντας φιέστες και ελεημοσύνες! Η πλειοψηφία των ΔΣ της ΕΣΑΜΕΑ και του ΠΑΣΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά μας προβλήματα, οι πραγματικές μας ανάγκες δεν χωράνε τέτοιες ηγεσίες! Αποδεικνύονται οι καλύτεροι συνομιλητές και συνυλοποιητές της αντιλαϊκής αντιαναπηρικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, έχουν ευθύνη για την διάσπαση του κινήματος και την μετατροπή του σε εντολοδόχο όλων των αντιλαϊκών μέτρων ως και σήμερα!

Καλούμε τους κινητικά ανάπηρους να επιβάλλουν με την δράση τους την δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου, και ιδιαίτερα την ελεύθερη διακίνηση σκέψεων, προτάσεων και ιδεών, που θα ενισχύσουν τη δυναμική και τη ζωντάνια του συλλόγου, για να μπορέσει να γίνει αποκούμπι του κάθε συναδέλφου, κάστρο ενότητας και αγώνα ενάντια στη βαρβαρότητα που βιώνουμε, της ανέχειας, της ακρίβειας και των ιδιωτικοποιήσεων".

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Η Κεντρική Διοίκηση του ΠΑΣΠΑ να καλέσει εδώ και τώρα τα μέλη του Συλλόγου στην Αχαΐα σε ΓΣ, να τα ενημερώσει και να αποφασίσουν αυτά για το μέλλον του Συλλόγου!

Παίρνουμε πρωτοβουλίες, οργανώνουμε συσκέψεις και συγκεντρώσεις προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του Συλλόγου, να μην επιτρέψουμε την διάλυση του Συλλόγου μας!