Έκκληση του ΑΣΠΠΑΜΑ για αιμοδοσία λόγω ελλείψεων αίματος στα νοσοκομεία

Ο ΑΣΠΠΑΜΑ απευθύνει έκκληση για αιμοδοσία, λόγω σοβαρών ελλείψεων αίματος στα νοσοκομεία της περιοχής.



Η ανακοίνωση του ΑΣΠΠΑΜΑ αναφέρει τα εξής:

Η μειωμένη προσέλευση στις αιμοδοσίες το προηγούμενο διάστημα λόγων των εορταστικών ημερών, αλλά και ο αυξημένος αριθμός των ιώσεων έχει οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις αίματος στα νοσοκομεία της περιοχής μας.

Υπάρχουν πλέον σημαντικά προβλήματα στη διεξαγωγή χειρουργείων, καθώς και στις αναγκαίες μεταγγίσεις για ασθενείς από Μεσογειακή Αναιμία και άλλες αιματολογικές νόσους.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς τα αποθέματα σε όλες τις ομάδες αίματος έχουν μειωθεί σε επίπεδα που δεν επαρκούν για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές συνανθρώπων μας.

Απευθύνουμε άμεση έκκληση σε όλους τους υγιείς πολίτες, ηλικίας 18–65 ετών, να προσέλθουν στα κέντρα αιμοδοσίας και να προσφέρουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους. Η αιμοδοσία είναι απολύτως ασφαλής, διαρκεί μόλις λίγα λεπτά και μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές με κάθε προσφορά.

Για απορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Αίματος Ρίου 2613 603667-9

Ωράριο αιμοδοσίας: Καθημερινές και αργίες από 8:30 έως 14:30 και 17:00 έως 20:30

Ας ανταποκριθούμε όλοι. Το αίμα δεν παράγεται, μόνο προσφέρεται. Μην το αναβάλετε!