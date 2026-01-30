Πάτρα: Σε πένθος ο ΝΟΠ για την απώλεια του Προέδρου Πέτρου Καθρέπτα- Σήμερα η κηδεία

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Πατρών, εξέδωσε ψήφισμα για την απώλεια του Προέδρου του, Πέτρου Καθρέπτα, μετά την αναγγελία του θανάτου του και ενόψει της εξοδίου ακολουθίας, η οποία θα τελεστεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, στο Α’ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΠ συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε σειρά τιμητικών ενεργειών στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κατάθεση στεφάνου, η ανάρτηση της σημαίας μεσίστια στο κολυμβητήριο του Ομίλου «Επ. Πετραλιάς», καθώς και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στους επόμενους εντός έδρας αγώνες της ανδρικής και γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης της Α1 κατηγορίας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναβολή των προπονήσεων όλων των αθλητικών τμημάτων του Ομίλου, καθώς και το κλείσιμο της Γραμματείας, την Παρασκευή από τις 14:00 έως τις 17:00. Στην εξόδιο τελετή θα παραστούν οι ανδρικές και γυναικείες ομάδες, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ κάλεσμα απευθύνεται σε αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, μέλη και φίλους του ΝΟΠ, προκειμένου να αποδώσουν τον ύστατο φόρο τιμής.

Οι σχετικές αναγγελίες θα δημοσιοποιηθούν στον τοπικό Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ επιπλέον πρωτοβουλίες στη μνήμη του Πέτρου Καθρέπτα αναμένεται να συζητηθούν και να ανακοινωθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το ψήφισμα υπογράφουν εκ μέρους του ΔΣ του ΝΟΠ ο Αντιπρόεδρος Σ. Τσιμπλοστεφανάκης και ο Γενικός Γραμματέας Π. Καλοκαιρινός.