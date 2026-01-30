Σήμερα το τελευταίο αντίο στις άλλες δύο εργαζόμενες της Βιολάντα

Σε κλίμα βαρύ πένθους και ανείπωτης οδύνης αποχαιρετά η τοπική κοινωνία των Τρικάλων τα θύματα της φονικής έκρηξης που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», βυθίζοντας στο πένθος οικογένειες, συναδέλφους και φίλους.

Χθες τελέστηκαν οι κηδείες της Σταυρούλας, της Αναστασίας και της Αγάπης. Συγγενείς και οικεία πρόσωπα συνόδευσαν τις τρεις γυναίκες στην τελευταία τους κατοικία μέσα σε σκηνές βαθιάς συγκίνησης, με τον πόνο και την αγανάκτηση να είναι διάχυτα. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μια συνηθισμένη ημέρα εργασίας μετατράπηκε σε τραγωδία.

Το πένθος συνεχίζεται και σήμερα στα Τρίκαλα, όπου αναμένεται να ειπωθεί το τελευταίο «αντίο» σε ακόμη δύο θύματα της έκρηξης. Στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου, θα τελεστεί η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, παρουσία συγγενών, φίλων και συναδέλφων της.

Λίγες ώρες αργότερα, στη Φιλύρα, στις 14:00, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής θα αποχαιρετήσουν τη Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, σε ακόμη μία τελετή φορτισμένη από τον ανείπωτο πόνο για τις χαμένες ζωές.