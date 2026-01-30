Δημήτρης Παπαστεργίου για τη «Βιολάντα»: ««Βαρύ το κλίμα, το 2007 εργάστηκα εκεί ως μηχανικός»

Για την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» όπου λόγω της έκρηξης έχασαν τη ζωή τους 5 γυναίκες, αναφέρθηκε στην ανάρτηση που έκανε στα social media σήμερα (30.01.2026) ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποκάλυψε μάλιστα πως όσο δούλευε ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, το 2007, είχε ασχοληθεί με τις μελέτες της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Με καταγωγή από τα Τρίκαλα και ως πρώην δήμαρχος της πόλης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε για τις 5 εργαζόμενες της «Βιολάντα» που σκοτώθηκαν ακαριαία, το μοιραίο βράδυ. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε πως το κλίμα στα Τρίκαλα παραμένει βαρύ και πως είναι χρέος όλων να σταθούμε στις οικογένειες των θυμάτων.

«Παρακολουθώ επίσης με ενδιαφέρον την λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους. Και γιατί πρέπει να δούμε τί πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί», ανέφερε ακόμη.

Σχετικά με την εμπλοκή του στις μελέτες του εργοστασίου, ο Δημήτρης Παπαστεργίου ξεκαθάρισε πως το 2007 και ως ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολήθηκε με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες στο στάδιο της πρώτης εγκατάστασης. Στη συνέχεια ωστόσο οι μελέτες εγκρίθηκαν από πυροσβεστική και την περιφέρεια Θεσσαλίας ενώ το έργο συνέχισαν συνάδελφοι μηχανικοί.