Δήμος Αιγιάλειας: Δεν θα λειτουργούν οι υπηρεσίες την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου λόγω της κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 οι υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας θα λειτουργούν μόνο έως τις 13:00 λόγω της εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αιγιαλείας αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει το κοινό ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, λόγω της προγραμματισμένης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Πολύκεντρο», οι υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας δεν θα λειτουργούν μετά τη 13:00.

Παρακαλούνται οι πολίτες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.