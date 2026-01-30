Δήμος Αιγιάλειας: Δεν θα λειτουργούν οι υπηρεσίες την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου λόγω της κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας

Δεν θα λειτουργούν μετά τη 13:00
Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 οι υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας θα λειτουργούν μόνο έως τις 13:00 λόγω της εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Η ανακοίνωση του Δήμου Αιγιαλείας αναφέρει τα εξής:
Ο Δήμος Αιγιαλείας ενημερώνει το κοινό ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, λόγω της προγραμματισμένης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Πολύκεντρο», οι υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας δεν θα λειτουργούν μετά τη 13:00.
Παρακαλούνται οι πολίτες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr