O Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών κόβει την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα

Ο Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών διοργανώνει την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρει τα εξής:

Ο Ελληνο- Καναδικός Όμιλος Πατρών διοργανώνει την παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00 μ.μ. στο καφέ OWL (Κουκουβάγια) Ρήγα Φεραίου 140 & Γούναρη στην Πάτρα.

Εκδήλωση για του Καναδούς υπηκόους που διαμένουν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος.