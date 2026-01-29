O Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών κόβει την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα

Thn Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Ο Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών διοργανώνει την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στην Πάτρα.
Η ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρει τα εξής:
Ο Ελληνο- Καναδικός Όμιλος Πατρών διοργανώνει την παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00 μ.μ. στο καφέ OWL (Κουκουβάγια) Ρήγα Φεραίου 140 & Γούναρη στην Πάτρα.
Εκδήλωση για του Καναδούς υπηκόους που διαμένουν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος.
