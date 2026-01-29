Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

O Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών κόβει την Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα

O Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών κόβει τ...

Thn Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Ο Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών διοργανώνει την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρει τα εξής:

Ο Ελληνο- Καναδικός Όμιλος Πατρών διοργανώνει την παραδοσιακή κοπή της βασιλόπιτας την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00 μ.μ. στο καφέ OWL (Κουκουβάγια) Ρήγα Φεραίου 140 & Γούναρη στην Πάτρα.

Εκδήλωση για του Καναδούς υπηκόους που διαμένουν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος.

Ειδήσεις Τώρα

Έπεσε βράχος στον Οδοντωτό - Με ταξί έφυγαν οι επιβάτες!

Στην πρώτη δεκάδα των ηλεκτρονικών αγορών η Πάτρα- Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αγοραστική κίνηση και το 2025

Πάτρα: Eπεισόδιο στη Γεροκωστοπούλου- Νεαροί κατήγγειλαν ότι τους επιτέθηκαν γιατί ο ένας φορούσε μπλούζα με την ελληνική σημαία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ελληνοκαναδικός Όμιλος Πατρών Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ειδήσεις