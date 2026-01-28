Σοκ σε πτήση της British Airways – Τροχός έπεσε λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 26/1 όταν αεροσκάφος της British Airways, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Λας Βέγκας προς το Λονδίνο, φαίνεται να έχασε έναν τροχό του αμέσως μετά την απογείωση.

Μάλιστα, το γεγονός καταγράφηκε ζωντανά από το Flightradar24, ενώ η πτήση κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Χίθροου.

Στο βίντεο φαίνεται το αεροσκάφος της British Airways να απογειώνεται. Λίγο μετά την απογείωση, φαίνεται να πέφτει στο έδαφος ένας από τους τροχούς του.

Το Flightradar24 ανέφερε: «Η πτήση BA274 της British Airways έχασε έναν από τους κύριους τροχούς προσγείωσης. Η αποκόλληση του πίσω δεξιού τροχού από το A350-1000 καταγράφηκε από τη ζωντανή αυτοματοποιημένη ροή μας στο αεροδρόμιο. Η πτήση συνεχίστηκε κανονικά και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Λονδίνο».