«Είχαν επιλέξει τη νυχτερινή βάρδια για τα παιδιά τους»: Τα πρόσωπα της τραγωδίας και τα σενάρια για την έκρηξη στα Τρίκαλα

Πάγωσε το πανελλήνιο η τραγωδία στη βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα στα Τρίκαλα. Τέσσερις γυναίκες, όλες εργαζόμενες, έχασαν τη ζωη τους και μία αγνοείται από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα και ακολούθησε τη σφοδρή έκρηξη από την οποία το εργοστάσιο κόπηκε στα δύο.

Τα θύματα απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ανυποψίαστοι για το τι θα συνέβαινε, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βιολάντα σε κλίμα χαράς έκοβαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα ανταλλάσσοντας ευχές. Λίγες ώρες αργότερα, αναζητούσαν απαντήσεις μέσα στα αποκαΐδια.

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτιρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν. Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σε ανακοίνωσή της η Βιολάντα ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», προσθέτει.

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στον όλεθρο

Τα θύματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα αν η χθεσινοβραδινή βάρδια δεν ήταν μειωμένη, επειδή την προηγούμενη μέρα είχε γίνει η γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών έσπευσαν στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία για να πληροφορηθούν την τύχη των ανθρώπων τους.

Λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πίτας της εταιρείας που εργάζονταν και τίποτα δεν προμήνυε το τι θα επακολουθούσε. Στη βάρδια έπρεπε να είναι 30 άτομα. Λόγω όμως της εκδήλωσης ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων σε 12.

Στις 3:55 ο χρόνος πάγωσε όπου σημειώθηκε η ολέθρια έκρηξη και έπειτα ακολούθησε η πύρινη κόλαση. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι ήταν σε διάλειμμα έξω από τις εγκαταστάσεις και έτσι σώθηκαν.

Η Βασιλική, η Αγάπη, η Βούλα, η Ελένη και η Αναστασία έμειναν στο πόστο τους στην παραγωγή. Και οι πέντε εργαζόμενες, όπως λένε οι συγγενείς τους, είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια ώστε να μπορούν να αφιερώνουν την υπόλοιπη ημέρα στα παιδιά τους.



