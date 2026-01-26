Έκρηξη «Βιολάντα»: Εικόνες από drone δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής

Θρήνος στα Τρίκαλα μετά την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου με τραγικό απολογισμό πέντε νεκρές εργάτριες.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε μέχρι τα Τρίκαλα, ενώ σημειώθηκε στον χώρο παραγωγής με πέντε εργάτριες που βρίσκονταν στο υπόγειο να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

Το εργοστάσιο υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από την έκρηξη και την φωτιά που ακολούθησε, ενώ τα αίτια ερευνώνται, με τις πρώτες ενδείξεις να εστιάζουν σε διαρροή υλικών κοντά στους φούρνους παραγωγής.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες από drone η καταστροφή στο εργοστάσιο είναι βιβλική με καπνούς να αναδύονται ακόμη από τα καμμένα υλικά.

Στο μεταξύ εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.