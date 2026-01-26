Δύο σοβαρά τροχαία σε Αμαλιάδα και Πύργο μέσα σε λίγες ώρες

Δύο τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας σε διαφορετικά σημεία της Ηλείας κινητοποίησαν τις Αρχές και προκάλεσαν έντονη ανησυχία.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στον δρόμο Αμαλιάδας – Σαβαλίων, όταν 19χρονος οδηγός, κινούμενος προς τα Σαβάλια, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου, προσκρούοντας με σφοδρότητα σε ελαιόδεντρα. Ο νεαρός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Λίγη ώρα αργότερα, σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Πύργου–Ολυμπίας, λίγο πριν τα φανάρια της Αγίου Γεωργίου. Ο οδηγός λευκού βαν, που κινούνταν με κατεύθυνση προς Πάτρα, έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί, να ανατραπεί και να καταλήξει στη βοηθητική οδό.

Από το δεύτερο ατύχημα δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή σοβαρότερων συνεπειών έπαιξε το γεγονός ότι τη στιγμή του συμβάντος δεν διερχόταν άλλο όχημα από το σημείο.

Και στα δύο περιστατικά έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, που διερευνούν τα ακριβή αίτια των ατυχημάτων.

