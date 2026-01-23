Back to Top
Πάτρα: Οδηγούσε μεθυσμένος, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης μετά από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, μετά από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό όχημα, βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.

