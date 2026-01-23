Κάτω Αχαΐα: Άνδρας οδηγούσε ΙΧ χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Κάτω Αχαΐα προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε όχημα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας.